17.01.2019 | 18:00

Изобретателями не рождаются, ими становятся. Например, в классе, где находится радиокружок Дворца детского (юношеского) творчества. Там каждая вещь сделана руками маленьких инженеров.

Пищит схема городского перекрестка. По ней можно изучать правила дорожного движения.

Над многофункциональным устройством связи (по сути, тот же телефон) трудился Дмитрий Овчинников.

«Это устройство для того, чтобы пожилые люди либо же люди с болезнями различными могли связываться с внешним миром. Устройство полностью программируемое. Допустим, мы можем нажать любую кнопку, и произойдет либо вызов на определенный номер, либо отошлется СМС, допустим «Я заболел», либо же SOS, «Пожар!», - рассказал Дмитрий Овчинников.

Артем Чернявский же еще только начал осваивать непростое дело. Он чертит схемы, изучает радиоприборы.

«Я хочу делать всякие компьютеры, в будущем стать инженером», - поделился Артем.

Наставник юных изобретателей - Олег Горбатенко. Он шестьдесят лет работает с техникой.

«Изучаем радиоэлементы, а потом начинаем делать маленькие схемки, чтобы где-то что-то моргало, пищало. Дальше - больше, то есть переходим на другие микросхемы, и дальше уже автоматика», - сообщил педагог дополнительного образования ДДЮТ Олег Горбатенко.

Среди его воспитанников одни мальчишки, девчонки инженерным делом интересуются мало. Так что День детских изобретений, который отмечается 17 января, можно смело назвать праздником юных представителей сильной половины человечества.