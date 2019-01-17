17.01.2019 | 16:58

В субботу, 19 января, когда православные верующие будут отмечать Крещение Господне, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит чин Великого освящения воды на Соборной площади.

В епархии подготовили точное расписание праздничных мероприятий.

С 8:00 до 10:00 в Воскресенском храме епархиального управления пройдет литургия, богослужение возглавит владыка Серафим.

С 10:30 до 11:00 он будет освящать воду, раздавать ее станут с 11:00 до 19:00. В это же время будут продаваться бутылки для воды с логотипом Спасского кафедрального собора (за пожертвования на его восстановление).

На период с 11:00 до 13:00 запланирована исповедь в притворе собора. С 11:00 до 14:00 там будет работать церковная лавка, где можно подать записки о здравии и упокоении, приобрести духовную литературу.

На 11:00, 12:00 и 13:00 назначен сбор групп на экскурсию, посвященную истории Спасского кафедрального собора.

В 11:30, 12:30 и 13:30 пройдут мастер-классы по колокольному звону.

Также в праздник организуют квест для детей «Увлекательная история г. Пензы» (11:30–12:30), катание на лошадях и собачьих упряжках (11:00–12:30). С 11:00 до 14:00 будет продаваться монастырская выпечка, горячий сбитень и шашлык.