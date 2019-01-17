Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|18:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.63  |  $  66.44

Общество | На Крещение пензенцы смогут купить бутылки с логотипом Спасского собора

17.01.2019|16:58
Печать

В субботу, 19 января, когда православные верующие будут отмечать Крещение Господне, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит чин Великого освящения воды на Соборной площади.

В епархии подготовили точное расписание праздничных мероприятий.

С 8:00 до 10:00 в Воскресенском храме епархиального управления пройдет литургия, богослужение возглавит владыка Серафим.

С 10:30 до 11:00 он будет освящать воду, раздавать ее станут с 11:00 до 19:00. В это же время будут продаваться бутылки для воды с логотипом Спасского кафедрального собора (за пожертвования на его восстановление).

На период с 11:00 до 13:00 запланирована исповедь в притворе собора. С 11:00 до 14:00 там будет работать церковная лавка, где можно подать записки о здравии и упокоении, приобрести духовную литературу.

На 11:00, 12:00 и 13:00 назначен сбор групп на экскурсию, посвященную истории Спасского кафедрального собора.

В 11:30, 12:30 и 13:30 пройдут мастер-классы по колокольному звону.

Также в праздник организуют квест для детей «Увлекательная история г. Пензы» (11:30–12:30), катание на лошадях и собачьих упряжках (11:00–12:30). С 11:00 до 14:00 будет продаваться монастырская выпечка, горячий сбитень и шашлык.

0
0
0
0
 
Гость|17.01.2019 17:33|

а что еще ждать от торгового центра ЗАО РПЦ?

и ведь купят, эпидемия ПГМ пострашнее куриного гриппа

Гость|17.01.2019 17:35|

penzainform.ru писал(a):

горячий сбитень
Сби́тень — старинный восточнославянский напиток из воды, мёда и пряностей, в число которых нередко входили лечебные травяные сборы. Горячий сбитень обладает согревающим и противовоспалительным действием, поэтому пили его преимущественно в зимний период

Гость|17.01.2019 17:37|

можно слово квест заменить на что то наше русское? свой родной язык журналюги совсем забывают а изображают из себя православных.достала эта мода на иностранщину к месту и не к месту.

Гость|17.01.2019 17:44|

А чеки выдавать будут?

Гость|17.01.2019 17:45|

Надо прикупить для самогоночки. Это ж церковью вроде не возбраняется.

Гость|17.01.2019 17:56|

20 января 2014г. Пожилой житель Мирнинского района Якутии умер от сердечного приступа после крещенских купаний. Пенсионер окунулся в купель, после чего ему стало плохо. Он обратился за помощью к дежурившим врачам скорой помощи. По дороге в больницу мужчина скончался.

Знаменитый российский моряк и путешественник Федор Медведев, который в 1994 году провел 11 месяцев в плену у пиратов из Сьерра-Леоне, погиб 19 января при погружении в купель на территории Новой Москвы в деревне Пучково.

2014г. В Белгородской области после купания заболели почти 3000 человек. «По сравнению с последней неделей 2013 года заболеваемость увеличилась на 31%» – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Гость|17.01.2019 18:04|

ПЕНЗА ИНФОРМ ДЕЛАЕТ РЕКЛАМКУ ДЛЯ попиков. ПУСТЬ САМИ НА СВОИХ САЙТАХ РЕКЛАМИРУЮТ. церковь ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА. КАК ПОНЯТЬ РЕКЛАМУ????

Гость|17.01.2019 18:10|

Без Томоса – контрафакт.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 