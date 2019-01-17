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Общество | Мэр Пензы призвал подчиненных общаться с горожанами в соцсетях

17.01.2019|11:21
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«Без работы в социальных сетях не обойтись. Это возможность получать информацию о ситуации в городе и дать компетентный обоснованный ответ на возникающие вопросы, минуя бюрократические процедуры», - с такими словами глава администрации города Виктор Кувайцев обратился к подчиненным.

Он подчеркнул, что соцсети - это доступный канал для общения с жителями, который помогает привлечь внимание общественности к актуальным темам и событиям, обсудить развитие Пензы и решить конкретные проблемы горожан.

«Кроме того, в социальных сетях присутствуют представители бизнеса, которые используют эти каналы для продвижения своего дела. Мы должны взаимодействовать с ними, чтобы привлекать инвесторов в город», - заметил мэр.

По его словам, иногда требуется время и анализ документов для подготовки ответа, но во многих случаях проблема решается уже в ходе переписки.

«Сам Виктор Кувайцев с 2015 года ведет свою страницу в Facebook. Также личные аккаунты главы администрации Пензы есть в Twitter и Instagram. По его словам, основное количество обращений поступает в личных сообщениях. При этом пензенцы не только просят помощи в решении проблем, но и выступают с конструктивными предложениями.

В настоящее время активными пользователями соцсетей уже являются главы районных администраций, руководители некоторых иных органов местного самоуправления», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Иван Белозерцев назвал общение через соцсети одним из самых эффективных и оперативных форматов работы, который следует активно использовать. Так, 12 января глава региона обозначил на своей странице в Twitter темы предстоящей планерки и призвал людей подключиться к их обсуждению. В итоге губернатор получил от жителей области массу писем.

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Гость|17.01.2019 11:33|

Утю тю...

Гость|17.01.2019 11:33|

Очередные популистские пустые слова?

Гость|17.01.2019 11:35|

работать нужно-а не в кабинетах сидеть в соцсетях

Имя: Гость
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