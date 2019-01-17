17.01.2019 | 17:44

2019 год войдет в историю культурной жизни Пензенской области. Впервые в течение одного года на улицах, площадях, в скверах, парках и других местах отдыха городов и районов появятся новые скульптуры.

Об этом заявил губернатор во время осмотра выставки в региональном отделении Союза художников России.

«Работы хорошие, работы очень интересные. Нам лично (представителям власти) очень понравились. Понятно, некоторые работы можно дорабатывать, можно спорить», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

И нужно, ведь именно в общественном обсуждении рождается тот единственный вариант, который устроит всех.

По мнению губернатора, за отобранные специалистами варианты будущих городских скульптур нужно устроить голосование в глобальной компьютерной сети. Пусть народ сам решает, чем ему любоваться каждый день: дворником, дамой-путешественницей или собакой с выразительными глазами.

«Тоже будет интересно, потому что в абсолютном большинстве, если людям не нравится... Как по одной работе, когда мы разместили в Интернете, пошел негатив. Но мы разместили ее для обсуждения - и абсолютное большинство граждан высказалось против. Мы сняли эту работу», - добавил губернатор.

Глава региона призвал скульпторов к активной деятельности: создать проектный офис, включить в него архитекторов, художников, представителей общественности и стремиться к тому, чтобы 4-5 новых городских скульптур в 2019 году были установлены. И так в течение ближайших 3-4 лет.