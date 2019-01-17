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Общество | Движение по трассе М5 под Пензой восстановили только ночью

17.01.2019|09:35
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Движение на федеральной автодороге М5 «Урал» в Пензенской области было восстановлено в полном объеме в ночь на четверг, 17 января.

Проезд большегрузов был ограничен в среду, 16 января, с 11:45 в Бессоновском районе и в черте Пензы (с 612-го по 634-й километр трассы М5) из-за сильного снегопада. Планировалось, что транспортный поток будет открыт в 15:45, но этого не произошло.

В группе «Сова Пенза авто» водители предупреждали друг друга о пробке, образовавшейся на федеральной трассе, рекомендовали искать пути объезда и делились фотографиями затора.

«Говорят, от Рамзая стоят еще до развязки, потом до «Вектора» чисто было, с «Вектора» уже набились, минут 30 прошло - и без движения», - сообщил один них в 15:15.

«У саратовской развязки со стороны Москвы на Пензу перекрыта трасса. ГИБДД никого не пускает. Пробка уже до Рамзая. Актуально на 17:00», - написал другой.

«Здравствуйте! Люди с 18:00 стоят в пробке недвижимой от Рамзая до Пензы, и никому нет дела, ни коммунальным, ни ДПС», - написала читательница портала «ПензаИнформ».

В итоге, как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», дорожные службы устранили последствия снежной стихии.

«На федеральных трассах в регионе М5 «Урал», Р158 Нижний Новгород - Саратов и Р208 Тамбов - Пенза работало более 120 единиц дорожной техники. Для противогололедной обработки всех дорог было израсходовано более 4 000 тонн пескосоляной смеси. На автодороге М5 «Урал», где наблюдалась самая сложная ситуация, работало около 50 спецмашин.

В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Ситуация на федеральной дорожной сети Пензенской области круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. По данным Гидрометцентра, 17 января сильных осадков не предвидится», - говорится в сообщении.

Источник — фото: Александр Краснов
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Гость|17.01.2019 10:02|

Так за два дня предупреждали же о сильном снегопаде, неужели нельзя было подготовиться?

Гость|17.01.2019 10:17|

А Пензу когда чистить начнут? Проспект строителей не чищен, скорость потока 20 км/ч. В центре немного почистили и все. Про тротуары можно вообще ничего не говорить.

Гость|17.01.2019 10:18|

снег выпал неожиданно.....

Гость|17.01.2019 10:31|

получается журналюги соврали, что его открыли еще днем?

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Имя: Гость
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