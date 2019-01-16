Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 янв 2019|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.14  |  $  66.76

Общество | Житель Пачелмского района за две сухие сосенки заплатит крупный штраф

16.01.2019|14:45
Печать

Во время патрулирования леса в Пачелмско-Черкасском участковом лесничестве сотрудники хозяйства обнаружили срубленными две сухие сосны.

Выяснилось, что деревья свалил местный житель.

«Теперь ему придется уплатить административный штраф в размере 3 500 рублей. Такова плата за нарушение законодательства, хотя ущерб, нанесенный лесному хозяйству, в реальности оказался в разы меньше», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай незаконной рубки деревьев в последнее время. Так, 61-летний житель поселка Стеклозавод Городищенского района спилил 10 берез, нанеся ущерб в 46,5 тыс. рублей. А 60-летний житель Наровчатского района срубил пять берез. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.01.2019 14:59|

Когда начнут ловить тех,кто гектарами вырубает леса незаконно?! Или эти по крупному воруют за мзду местным лесникам?! Доколе будет избирательное пресечение преступных деяний?!

Гость|16.01.2019 15:14|

НИКОГДА!

Гость|16.01.2019 15:21|

какой штраф? сами же пишете, что срубил сухостой. у нас с 1 января вступил в силу закон о валежнике.

Гость|16.01.2019 15:34|

Гость писал(a):

у нас с 1 января вступил в силу закон о валежнике.
это их не касается также как и попы которые на глазах у всех сквер в дерьмо превратили .

сельчан надо оббирать пусть в холоде живут .у них жкх маленькое с него им мало достается вот и с законом и без него все равно лапы греют .

Гость|16.01.2019 16:00|

китаёзам можно а своим со штрафом

Гектарами продают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 