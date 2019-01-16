16.01.2019 | 14:45

Во время патрулирования леса в Пачелмско-Черкасском участковом лесничестве сотрудники хозяйства обнаружили срубленными две сухие сосны.

Выяснилось, что деревья свалил местный житель.

«Теперь ему придется уплатить административный штраф в размере 3 500 рублей. Такова плата за нарушение законодательства, хотя ущерб, нанесенный лесному хозяйству, в реальности оказался в разы меньше», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай незаконной рубки деревьев в последнее время. Так, 61-летний житель поселка Стеклозавод Городищенского района спилил 10 берез, нанеся ущерб в 46,5 тыс. рублей. А 60-летний житель Наровчатского района срубил пять берез. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.