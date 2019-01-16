Во время патрулирования леса в Пачелмско-Черкасском участковом лесничестве сотрудники хозяйства обнаружили срубленными две сухие сосны.
Выяснилось, что деревья свалил местный житель.
«Теперь ему придется уплатить административный штраф в размере 3 500 рублей. Такова плата за нарушение законодательства, хотя ущерб, нанесенный лесному хозяйству, в реальности оказался в разы меньше», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Это не первый случай незаконной рубки деревьев в последнее время. Так, 61-летний житель поселка Стеклозавод Городищенского района спилил 10 берез, нанеся ущерб в 46,5 тыс. рублей. А 60-летний житель Наровчатского района срубил пять берез. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Когда начнут ловить тех,кто гектарами вырубает леса незаконно?! Или эти по крупному воруют за мзду местным лесникам?! Доколе будет избирательное пресечение преступных деяний?!