16.01.2019 | 13:04

В среду, 16 января, администрация Пензы обратилась к владельцам личного транспорта с просьбой предоставлять приоритет работающей снегоуборочной технике и не оставлять машины на обочинах магистралей и тротуарах, где проводится расчистка.

«В дневное и ночное время работникам дорожного хозяйства выполнить работы по уборке дорог в полном объеме и качественно зачастую не представляется возможным. Причиной тому служат оставленные на длительный срок на стоянку легковые и грузовые автомобили вдоль дороги», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Также автомобилистов просят передвигаться по городу с минимальной скоростью, соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами и проявлять бдительность при проезде пешеходных переходов, особенно нерегулируемых.

«Как сообщалось ранее, для качественной уборки наиболее сложные участки улично-дорожной сети будут временно перекрываться. Администрация города Пензы просит с пониманием отнестись к данной работе», - добавили в мэрии.