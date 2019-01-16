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Общество | Власти Пензы просят водителей не оставлять машины на обочинах

16.01.2019|13:04
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В среду, 16 января, администрация Пензы обратилась к владельцам личного транспорта с просьбой предоставлять приоритет работающей снегоуборочной технике и не оставлять машины на обочинах магистралей и тротуарах, где проводится расчистка.

«В дневное и ночное время работникам дорожного хозяйства выполнить работы по уборке дорог в полном объеме и качественно зачастую не представляется возможным. Причиной тому служат оставленные на длительный срок на стоянку легковые и грузовые автомобили вдоль дороги», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Также автомобилистов просят передвигаться по городу с минимальной скоростью, соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами и проявлять бдительность при проезде пешеходных переходов, особенно нерегулируемых.

«Как сообщалось ранее, для качественной уборки наиболее сложные участки улично-дорожной сети будут временно перекрываться. Администрация города Пензы просит с пониманием отнестись к данной работе», - добавили в мэрии.

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Гость|16.01.2019 13:18|

penzainform.ru писал(a):

не оставлять машины на обочинах магистралей и тротуарах, где проводится расчистка.
То есть после очистки администрация разрешает парковку на тротуарах?

Гость|16.01.2019 13:22|

Правильно, оставляйте их прямо на дороге! Пробки ужасные, куча аварий! Прогноз был давно известен, будет снегопад. Все знали заранее, кроме коммунальных и дорожных служб!

Гость|16.01.2019 13:27|

А где парковать автомобили ударов не чмщены,стоянки завалены,вдоль дорог куча снега. Куда поставить авто,даже если не выезжать никуда?! Просто коммунальщикам надо было с начала зимы весь снег вывозить вовремя,а не складировать его. Пошёл снегопад и вот теперь снег жевать некуда-все завалено и вывозить не успевают. Отвратительно уборка города организована. Всем выговор,Ильина уволить.

Гость|16.01.2019 13:30|

Почему не было предсказания от пророка Иль Ина?

Гость|16.01.2019 13:36|

|16.01.2019 13:27|

А где парковать автомобили ударов не чмщены,стоянки завалены,вдоль дорог куча снега. Куда поставить авто,даже если не выезжать никуда?!

БЕРИ лопату и снег чисть. Ты когда жоповозку покупал не спрашивал ни кого. И теперь молчи бери лопату и расчищай. А для пешеходов все нормально расчищено.

Гость|16.01.2019 13:37|

Одна чувырла заперлась на типа внедорожнике на газон, застряла. Помогать выехать не стал, ибо нех...

Гость|16.01.2019 13:38|

А куда их, в карман???

Гость|16.01.2019 13:47|

penzainform.ru писал(a):

не оставлять машины на обочинах
а больше не куда и не заедешь

Гость|16.01.2019 13:47|

16.01.2019 13:37|

Одна чувырла заперлась на типа внедорожнике на газон, застряла. Помогать выехать не стал, ибо нех...

Молодец, я тебя видел там. Хотел ещё поблагодарить тебя подойти!

Гость|16.01.2019 14:02|

Чувырла позвонит "112" и её проблема станет проблемой главы администрации района и МЧС

Гость|16.01.2019 14:07|

Чувырл надо посылать с любых адресов.

Гость|16.01.2019 14:10|

Гость писал(a):

Чувырла позвонит "112" и её проблема станет проблемой главы администрации района и МЧС
Не-а. Не станет.

Гость|16.01.2019 14:20|

эвакуатор-есть такой автомобиль-бюджет можно не хило поднять на глупых водятлах

Гость|16.01.2019 14:28|

Гость писал(a):

а больше не куда и не заедешь
а чо не куда када есть куда ащщешоль ни заеиш у тя калёсыфшоля ащенетуда7

Имя: Гость
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