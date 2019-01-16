16.01.2019 | 15:09

Прокуратура выявила в Пензенском районе факт строительства детского сада на 120 мест без разрешительных документов.

Оказалось, что его возводит ООО ПКФ «Термодом» (детский сад № 1 7-й очереди строительства). «На момент проверки были выполнены работы по забивке железобетонных свай, устройству монолитных плит перекрытия железобетонного ростверка, монтажу фундаментных блоков и плит перекрытия подвала, осуществлялась кирпичная кладка первого этажа», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении производителя работ возбудили дело об административном правонарушении. Госжилстройтехинспекция оштрафовала прораба застройщика на 20 000 рублей. Генеральному директору было внесено представление.

В ООО ПКФ «Термодом» прокомментировали случившееся. «Действительно, строительство детского сада началось до того, как выдали разрешение. При этом вся исходная документация на тот момент была готова, проект был одобрен, экспертиза пройдена.

Причина проста: в Спутнике живет много семей с детьми, существует очередь в дошкольные учреждения. Процедура согласования занимает длительное время. Наша же задача – как можно скорее открыть детские сады, дать возможность семьям устроить туда малышей. Чтобы ввести детсады в эксплуатацию к сентябрю, требовалось начать строительство значительно раньше.

В настоящее время разрешение на строительство получено на все три строящихся детсада в Городе Спутнике», - сообщили в «Термодоме».