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Общество | В Пензе сотрудники правительства выйдут на пятичасовую уборку снега

16.01.2019|18:07
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В среду, 16 января, губернатор Иван Белозерцев собрал экстренное совещание кабинета министров, чтобы консолидировать усилия всех ведомств в деле уборки снега в Пензенской области.

«При такой обстановке снегопад может вызвать даже обрушения крыш. Дороги, тротуары, остановки, паркинги, жилые зоны, прилегающие территории учреждений здравоохранения, культуры и спорта необходимо оперативно очищать от снега», - распорядился глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Иван Белозерцев потребовал, чтобы с владельцами магазинов и офисов, которые не чистят свою территорию от снега, работали жестко, а сами чиновники не отсиживались в кабинетах.

«Мужскую часть сотрудников правительства в составе 100 человек прошу завтра (в четверг, 17 января. - Прим. ред.) выйти на уборку снега и оказать пятичасовую помощь коммунальным службам и управляющим компаниям. К работе должны подключиться и сотрудники других учреждений», - заявил губернатор.

В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. «На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», - советуют пензенцам спасатели.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|16.01.2019 18:32|

Завтра можно на работу не идти?! Будем у подъезда снег скрести? Разрешено официально! Как бы эту мысль до начальника донести!

Гость|16.01.2019 18:43|

Торгашина, Трошина, Стрючкова с кроватями - смотрите завтра на площади Ленина! Муштакову-Лентовскому тоже полезно.

Гость|16.01.2019 18:46|

Интересно было бы на министров во главе с губернатором посмотреть на уборке. Многое захотели бы посмотреть.

Гость|16.01.2019 18:51|

хоть какая-то пользза отних

Гость|16.01.2019 18:52|

Чиновники! Выходит все на уборку снега и не возвращайтесь!!!

Гость|16.01.2019 18:53|

Не снег нужно чистить,а честно и профессионально выполнять свои обязанности,контролировать работу подчинённых. Нерадивых наказывать.

Гость|16.01.2019 18:54|

Популизм не пройдёт!

Гость|16.01.2019 18:58|

Может я не понимаю чего то... Сколько стоит 5 часов работы дворника и сколько стоит то же время этих бездельников? Хотя, так хоть какая то польза будет

Имя: Гость
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