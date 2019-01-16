16.01.2019 | 18:07

В среду, 16 января, губернатор Иван Белозерцев собрал экстренное совещание кабинета министров, чтобы консолидировать усилия всех ведомств в деле уборки снега в Пензенской области.

«При такой обстановке снегопад может вызвать даже обрушения крыш. Дороги, тротуары, остановки, паркинги, жилые зоны, прилегающие территории учреждений здравоохранения, культуры и спорта необходимо оперативно очищать от снега», - распорядился глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Иван Белозерцев потребовал, чтобы с владельцами магазинов и офисов, которые не чистят свою территорию от снега, работали жестко, а сами чиновники не отсиживались в кабинетах.

«Мужскую часть сотрудников правительства в составе 100 человек прошу завтра (в четверг, 17 января. - Прим. ред.) выйти на уборку снега и оказать пятичасовую помощь коммунальным службам и управляющим компаниям. К работе должны подключиться и сотрудники других учреждений», - заявил губернатор.

В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. «На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», - советуют пензенцам спасатели.