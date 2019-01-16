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Общество | В Пензе отменено ограничение на движение грузовиков по трассе М5

16.01.2019|16:35
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В среду, 16 января, с 15:45 в Пензенской области снято ранее введенное ограничение на движение грузового транспорта.

Оно вводилось на участке с 612-го по 634-й километр федеральной автодороги М5 «Урал» - в Бессоновском районе и в черте Пензы. Причиной стал сильный снегопад.

«В настоящее время расчистка и противогололедная обработка проезжей части не прекращается. В устранении последствий снегопада на трассе М5 «Урал» в регионе задействовано 54 единицы дорожной техники. В круглосуточном режиме ведется дежурство», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Утром 16 января движение по трассе М5 было перекрыто в Нижнеломовском районе из-за аварии: фура Volvo наехала на препятствие.

Источник — фото:minstroy.pnzreg.ru
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