16.01.2019 | 10:27

В среду, 16 января, отменен XVII съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», который должен был начаться в 14:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Причиной этому стал сильный снегопад, внесший коррективы в деятельность как коммунальных служб, так и органов власти.

Об отмене мероприятия написал губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«Утром отменил съезд «Совета муниципальных образований области», запланированный на сегодня на вторую половину дня. Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», - сообщил Иван Белозерцев.

О капризах погоды во вторник, 15 января, предупредили как представители администрации Пензы, так и госавтоинспекторы. Предполагается, что снегопад продлится два дня.