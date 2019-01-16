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Общество | В Пензе из-за снегопада отменили мероприятие областного масштаба

16.01.2019|10:27
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В среду, 16 января, отменен XVII съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», который должен был начаться в 14:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Причиной этому стал сильный снегопад, внесший коррективы в деятельность как коммунальных служб, так и органов власти.

Об отмене мероприятия написал губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«Утром отменил съезд «Совета муниципальных образований области», запланированный на сегодня на вторую половину дня. Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», - сообщил Иван Белозерцев.

О капризах погоды во вторник, 15 января, предупредили как представители администрации Пензы, так и госавтоинспекторы. Предполагается, что снегопад продлится два дня.

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Гость|16.01.2019 11:05|

В Пензе из-за снегопада отменили мероприятие областного масштаба,правильно-всех толстомордых на уборку снега

Гость|16.01.2019 11:10|

Че там от бордюра до бордюра уже расчистили?

Сколько мильярдов кубометров тонн снега вывезено из бюджета?

Гость|16.01.2019 11:20|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 16 января, отменен XVII съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», который должен был начаться в 14:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.
Хотя бы одна хорошая новость.А этих делегатов отправьте снег чистить,что бы польза от них была.

Гость|16.01.2019 11:21|

Раз по весне в снегопад наблюдали автобус с людьми закрутило там у Проспекта. Водитель поседел, наверное.

Имя: Гость
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