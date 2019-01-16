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Общество | В Пензе будут перекрывать движение для очистки сложных участков дорог

16.01.2019|10:42
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В ночь на среду, 16 января, в Пензе работало 100 единиц техники МУП «Пензадормост». Часть из них была привлечена из других смен.

62 спецмашины работали на очистке дорог, более 30 - на вывозе снега. За сутки с городских улиц было вывезено 7 100 кубометров.

Работы проводились в районе мостов на улицах Лебедевской и Свободы, Измайловского моста, Гагаринского путепровода, улиц Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, развязки на улице Луначарского и участке от автовокзала до Каракозова.

Также чистились улицы Карпинского, Володарского, Шевченко, Бакунина, Толстого, Суворова (от филармонии до Кулакова).

Снег убирался и с проспекта Победы, улицы Центральной, с остановок, пешеходных переходов на улицах Куйбышева, Калинина, Металлистов, Окружной (остановка «Дизель-Арена»), из Березовского переулка.

Днем 16 января на городские улицы выведены 92 спецмашины. Глава администрации областного центра Виктор Кувайцев пообещал, что, после того как люди доберутся до рабочих мест, а транспортный поток станет менее интенсивным, очистка и обработка дорог продолжатся.

«При взаимодействии с подразделениями ГИБДД наиболее сложные участки улично-дорожной сети будут временно перекрываться», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за погодных условий в среду, 16 января, отменен XVII съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». «Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.

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Гость|16.01.2019 11:02|

ха-насмешили

Гость|16.01.2019 11:15|

Почему спецтехника не выведена на работу в 100% количестве? Меняться должны только люди,а техника работать круглосуточно.

Гость|16.01.2019 11:18|

Не хватает спецтехники коммунальщиков-привлекайте технику на стороне,благо сейчас очень много простаивает без работы спецтехника. И людей дополнительно можно привлечь. Платить только не хочется,все в карман хочется себе.

Гость|16.01.2019 11:21|

Зима со снегом так редко бывает в нашем городе, что всегда застает врасплох коммунальные службы.

Гость|16.01.2019 11:25|

penzainform.ru писал(a):

При взаимодействии с подразделениями ГИБДД
Ну наконец то гибдд выйдет на дороги.

Имя: Гость
Комментарий:

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