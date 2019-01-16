16.01.2019 | 10:42

В ночь на среду, 16 января, в Пензе работало 100 единиц техники МУП «Пензадормост». Часть из них была привлечена из других смен.

62 спецмашины работали на очистке дорог, более 30 - на вывозе снега. За сутки с городских улиц было вывезено 7 100 кубометров.

Работы проводились в районе мостов на улицах Лебедевской и Свободы, Измайловского моста, Гагаринского путепровода, улиц Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, развязки на улице Луначарского и участке от автовокзала до Каракозова.

Также чистились улицы Карпинского, Володарского, Шевченко, Бакунина, Толстого, Суворова (от филармонии до Кулакова).

Снег убирался и с проспекта Победы, улицы Центральной, с остановок, пешеходных переходов на улицах Куйбышева, Калинина, Металлистов, Окружной (остановка «Дизель-Арена»), из Березовского переулка.

Днем 16 января на городские улицы выведены 92 спецмашины. Глава администрации областного центра Виктор Кувайцев пообещал, что, после того как люди доберутся до рабочих мест, а транспортный поток станет менее интенсивным, очистка и обработка дорог продолжатся.

«При взаимодействии с подразделениями ГИБДД наиболее сложные участки улично-дорожной сети будут временно перекрываться», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за погодных условий в среду, 16 января, отменен XVII съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». «Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.