16.01.2019 | 09:03

Вечером во вторник, 15 января, самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил из Пензы в Москву 15-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП.

Ребенка повезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, где ему смогут оказать срочную высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На борту самолета, оснащенного специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, школьницу сопровождали медицинский персонал центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и психолог.

ДТП произошло в Кузнецке 10 января в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского. Девочка оказалась под колесами автобуса ПАЗ, которым управлял 52-летний водитель.

Как сообщают горожане в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте», 9-классница ехала в этом автобусе, вышла на остановке, поскользнулась и упала. Водитель и пассажиры не заметили случившегося, и ПАЗ поехал. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.