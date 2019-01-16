16.01.2019 | 18:12

Как смотреть телевизор после 11 февраля, когда Пензенская область перейдет на цифровое вещание, в ИТ-колледже рассказывали студентам. Юношам и девушкам после обучения предстоит помогать тем жителям региона, которые сами с техникой не справятся.

«При правительстве Пензенской области будут созданы горячая линия и волонтерский штаб, который будет организовывать движение волонтеров», - сообщил представитель областного радиотелевизионного передающего центра Максим Логинов.

Людям, имеющим телевизоры производства 2013 года и новее, беспокоиться, скорее всего, не стоит: в большинстве моделей есть необходимые тюнеры. Владельцам старой техники придется сложнее - нужна цифровая приставка. Многие модели дают возможность смотреть и цифровое, и аналоговое телевидение. Для зрителей это важно, ведь большая часть региональных каналов остается в «аналоге».

Область получит сотни волонтеров. Обучающие семинары пройдут в ряде колледжей и вузов.

«Думаю, мы сможем успешно использовать то, чему нас научили. Конечно, подключим все», - отметили волонтеры Алексей Лакалин и Дмитрий Назаров.

Но для большей части пензенцев 11 февраля ничего не изменится. По данным опроса, проведенного в декабре компанией «Ромир», около 70% горожан смотрят кабельное телевидение, в пакетах которого есть региональные каналы.

«Хочется успокоить всех телезрителей: как телеканал «Наш дом» был представлен у всех кабельных операторов, так он и останется; как программы телеканала в аналоговом эфире шли, так они и будут идти, потому что мы свои передатчики выключать не планируем», - подчеркнул главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.