16.01.2019 | 18:36

16 января праздник отметили представители одной из самых редких профессий в мире - ледовары. Считается, что от качества их работы зависят результаты спортсменов: на хорошо залитом льду хоккеисты показывают более высокие скорости, фигуристы меньше падают, конькобежцы быстрее приходят к финишу.

Олег Архипов уже 11 лет отвечает за состояние пензенских катков. Начинал трудиться на стадионе «Темп», теперь занимается подготовкой площадок «Дизель-Арены».

«Не скажем, что тяжело, но очень скрупулезно надо ко всему относиться. Сначала бортоподрезной машинкой проходим вдоль бортов, чтобы подрезать все неровности, так как машина не может вплотную к борту все срезать», - рассказал специалист.

С лейками наперевес ледовары выходят на арену, чтобы выровнять проблемные участки там, где поверхность наиболее пострадала от лезвий коньков. И только затем в дело вступает заливочная машина, управлять которой намного легче, чем обычным автомобилем, говорит Олег Иванович.

Ледоварение - это целая наука. Нужно разбираться в физике, чтобы правильно заморозить воду, иначе площадка не получится идеально гладкой. Кроме того, человек должен обладать недюжинной силой и, конечно, морозоустойчивостью.

«Ноги, бывает, немного стынут, но выйдем, погреемся - и опять. Это только когда подготовка, а так-то вокруг здесь не холодно, +10, вполне нормально», - отметил ледовар.

Иногда пензенским ледоварам некогда даже присесть. Им приходится проводить заливку до 20 раз в день. Ведь в «Дизель-Арене» две хоккейные площадки, которые всегда должны быть в идеальном состоянии, и не важно, что на них будет проходить - матч чемпионата ВХЛ или тренировка юных спортсменов.