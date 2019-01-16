16.01.2019 | 17:53

В 15 километрах от Пензы, в живописном местечке под названием Кичкилейка, построен ни больше ни меньше как пятизвездочный отель на 16 номеров. Жить там будут только инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и органов зрения. На открытие уникального комплекса приехал губернатор.

«В позапрошлом году посещали министр труда и социальной защиты Топилин и полпред Бабич, вот тогда мы поставили вопрос о выделении федеральных средств на строительство этого корпуса - 89 миллионов, если я не ошибаюсь», - сообщил Иван Белозерцев.

В новом центре станут принимать инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет.

«Сюда проживающие будут набираться из числа выпускников детских домов, из других регионов и инвалидов, проживающих в семьях. Курс реабилитации будет осуществляться от шести месяцев до пяти лет - в зависимости от того, как будет необходимо по результатам уже выявленных способностей», - рассказала директор областного реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Воронкова.

В номерах есть все для комфорта пациентов. Даже инвалид-колясочник практически без посторонней помощи может принять ванну: санузел оборудован вспомогательными средствами. Главный принцип этого центра - привить немощным людям навыки самостоятельности.

Люди будут проживать в своих комнатах и самостоятельно готовить себе завтрак, обед и ужин. На кухне есть плита с духовкой, микроволновка для подогрева пищи, там же стоят посудомоечная машина и холодильник.

В корпусе имеются тренажерный зал, компьютерный класс, прачечные комнаты. Территория оборудована спортивным комплексом и площадкой для отдыха.

«Сделали все хорошо, сейчас нужно провести работу, чтобы в установленное время, как положено по закону, по нормативам, сюда отобрали инвалидов, которые действительно нуждаются сегодня в реабилитации», - добавил губернатор.

В ближайшее время комплекс будут заселен.