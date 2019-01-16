16.01.2019 | 12:13

В Пензе православных верующих приглашают искупаться в крещенской купели, обустроенной на территории храма во имя блаженной Матроны Московской (улица Бекешская, 39а).

«Крещение Господне - один из великих праздников православной церкви, в России он традиционно сопровождается купанием в проруби. Для всех желающих искупаться в святое Богоявление будет организована купель и раздача святой воды. Искупаться в крещенской купели можно будет в течение суток - с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Храм будет открыт всю ночь!» - сообщил ИА «ПензаИнформ» настоятель храма Матроны Московской иерей Алексей Попков.

На месте будут дежурить медицинский работник и полиция.

«Также все желающие смогут поклониться святым мощам блаженной Матроны Московской, которые будут вынесены для поклонения», - добавил Алексей Попков.

В Пензе подготовят три официальных места для купания в крещенскую ночь с 18 на 19 января: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД.

Всего по области организуют 39 прорубей для совершения обряда. В Кузнецке оборудуют место для купаний возле церкви Параскевы-мученицы.