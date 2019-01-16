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Общество | МЧС объявило в Пензенской области штормовое предупреждение

16.01.2019|15:07
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До конца среды, 16 января, в Пензенской области местами прогнозируется очень сильный снег - 20 мм и более. Об этом предупреждает главное управление МЧС региона со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

Спасатели дали населению несколько рекомендаций, как вести себя при сильном снегопаде.

Если обильные осадки застали водителя на дороге, следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать снегопад.

Пешеходам надо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

«Если несколько машин остановились, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль», - предупреждают специалисты.

При сильной метели следует воздержаться от поездок на личном транспорте. В жилище необходимо закрыть газовые краны и приготовиться к возможному отключению электроэнергии. Машину надо поставить в гараж, а если его нет, то запарковать вдали от деревьев.

«На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», - советуют спасатели.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру 01 с городского аппарата, 101 - с мобильного телефона», - напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|16.01.2019 15:24|

ДОСТАЛ уже этот снег!!!

Гость|16.01.2019 15:27|

А кто подскажет зачем закрывать газовый кран в метель?

Гость|16.01.2019 15:27|

Хорошо,дети снеговиков лепят. Нормальная зима.

Гость|16.01.2019 15:31|

Пусть больше снега идет. Лучше сугробы во дворе, чем машины.

Гость|16.01.2019 15:31|

Это всего лишь снег, какое еще штормовое предупреждение? Чтобы потом было оправдание почему коммунальщики не справляются?

Гость|16.01.2019 15:38|

Несколько лет назад машины закупили для сбора и вывоза снега. Ни одной не видно. Списали наверно через месяц и в соседний регион продали.

Гость|16.01.2019 16:01|

А был ли мальчик?

Имя: Гость
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