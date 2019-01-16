16.01.2019 | 13:35

В среду, 16 января, губернатор Иван Белозерцев посетил областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный в поселке Кичкилейка Пензенского района.

В декабре в санатории завершилось строительство нового корпуса для сопровождаемого проживания молодых инвалидов.

Двухэтажное здание оснащено в соответствии с требованиями доступности для людей с ограниченной подвижностью. В корпусе имеются 16 жилых комнат с балконами витражного остекления, тренажерный зал для занятий адаптивной физкультурой, компьютерный учебный класс с интерактивной доской, четыре кухни-столовые с встроенной техникой, четыре прачечные комнаты со стиральными машинами и гладильными системами. Территория оборудована спортивным комплексом и площадкой для отдыха.

В новом корпусе будут проживать инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата и функций органов зрения. Срок пребывания - от шести месяцев до пяти лет.

Для них будут созданы условия для получения профессионального образования: подготовка к поступлению в образовательные учреждения, дистанционное обучение, репетиторство. Также им окажут содействие в трудоустройстве. Сопровождать проживание и обучение подопечных станут квалифицированные специалисты.

При осмотре объекта Иван Белозерцев отметил, что он сдан в сроки и с надлежащим качеством.

«Надо определить молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые действительно нуждаются в прохождении социальной адаптации, особое внимание обратить на антикоррупционную составляющую, чтобы в центр направляли по медицинским, объективным показаниям, а не по отдельным просьбам. Давайте начнем с шести месяцев проживания. Надо, чтобы как можно больше молодых инвалидов прошло реабилитацию на базе нового корпуса центра», - нацелил он.