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Общество | Губернатор оценил новый корпус для инвалидов в Кичкилейке

16.01.2019|13:35
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В среду, 16 января, губернатор Иван Белозерцев посетил областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный в поселке Кичкилейка Пензенского района.

В декабре в санатории завершилось строительство нового корпуса для сопровождаемого проживания молодых инвалидов.

Двухэтажное здание оснащено в соответствии с требованиями доступности для людей с ограниченной подвижностью. В корпусе имеются 16 жилых комнат с балконами витражного остекления, тренажерный зал для занятий адаптивной физкультурой, компьютерный учебный класс с интерактивной доской, четыре кухни-столовые с встроенной техникой, четыре прачечные комнаты со стиральными машинами и гладильными системами. Территория оборудована спортивным комплексом и площадкой для отдыха.

В новом корпусе будут проживать инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата и функций органов зрения. Срок пребывания - от шести месяцев до пяти лет.

Для них будут созданы условия для получения профессионального образования: подготовка к поступлению в образовательные учреждения, дистанционное обучение, репетиторство. Также им окажут содействие в трудоустройстве. Сопровождать проживание и обучение подопечных станут квалифицированные специалисты.

При осмотре объекта Иван Белозерцев отметил, что он сдан в сроки и с надлежащим качеством.

«Надо определить молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые действительно нуждаются в прохождении социальной адаптации, особое внимание обратить на антикоррупционную составляющую, чтобы в центр направляли по медицинским, объективным показаниям, а не по отдельным просьбам. Давайте начнем с шести месяцев проживания. Надо, чтобы как можно больше молодых инвалидов прошло реабилитацию на базе нового корпуса центра», - нацелил он.

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Гость|16.01.2019 13:54|

Иван ты зачем туда поехал?в Кузнецке ужас.

Гость|16.01.2019 14:03|

Красиво.

Гость|16.01.2019 14:06|

Как же он туда проехал то? На тракторе?

Гость|16.01.2019 14:28|

penzainform.ru писал(a):

с надлежащим качеством
щит дощатый-спальный в кузнецкой црб, скоро будут опыт перенимать другие регионы

Имя: Гость
Комментарий:

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