16.01.2019 | 16:50

Специалисты портала GorodKvadratov.ru проанализировали поведение покупателей и продавцов недвижимости в Пeнзе в зависимости от сезона.

ЗИМА

Зима - время тратить накопленные деньги. Пензенские риелторы считают, что люди покупают зимой квaртиры из-за страха неизвестности. Например, в 2019 году все боятся повышения цен и падения рубля. А самый выгодный способ сохранить деньги - приобрести недвижимость. Если рубль каждый год падает, то цена на недвижимость каждый год растет. Этой нестабильностью пользуются и риелторы, и продавцы, и обычные пензенцы. Зимой выгодно и покупать, и продавать квaртиры. Продавцов привлекает большой спрос, покупателей - богатый выбор. Можно найти как дешевые, так и красивые квартиры.

Сейчас однокомнатная квaртира в Пензе стоит в среднем 1 699 000 руб., двухкомнатная квaртира - 2 508 000, трехкомнатная - 3 602 000 руб.

«Зимой уже на протяжении трех лет наблюдаются самые низкие расценки на жилье. Зимой можно найти хорошие квaртиры с ремонтом по выгодной цене. Не слишком дорого, не слишком дешево. Все потому, что зимой нет совсем дешевых квартир где-то на окраине Пeнзы стоимостью от 1 000 000 руб. Из-за отсутствия демпинга продавцы не завышают цены», - говорит эксперт по недвижимости GorodKvadratov Евгений Иванченко.

ВЕСНА

Весна - время выгодных покупок. Многие пензенцы переезжают весной. Активно искать квaртиры пензенцы начинают уже с начала мая, но долго выбирать жилье времени нет, можно упустить выгодные предложения. Такой спешкой пользуются пензенские продавцы - они специально завышают цены, а иногда даже обманывают покупателей. Поэтому будьте внимательны.

В 2019 году продажи обещают быть еще выше. По прогнозам экспертов, в 2019 году цены на вторичное жилье вырастут на 6-10%. Пензенцы уже сейчас раскупают все выгодные квaртиры, а не ждут весны.

ЛЕТО

Лето - время отдыха. Новых объявлений открывается мало, пензенцы покупают квaртиры неохотно. Эксперты не советуют продавать квартиру летом. Хорошие квaртиры забирают агентства недвижимости, но делают большую наценку при продаже. Летом растет спрос на частные дома. Пензенцы покупают участки и дома в деревнях, чтобы отдохнуть вне города.

ОСЕНЬ

Осенью квaртиры резко дорожают. Пензенцы хотят продать квaртиры как можно дороже. Например, самые дорогие квaртиры в Пeнзе сейчас стоят около 30 000 000 рублей. Каждый месяц осенью квадратный метр в Пeнзе дорожает на 1-3%. Спрос осенью высок, но квaртиры пензенцы выбирают тщательнее и пытаются найти варианты подешевле. Из-за этого самыми популярными становятся квaртиры без ремонта на окраине Пeнзы - они самые дешевые.

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