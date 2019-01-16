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Общество | Борт МЧС доставил в Москву попавшую под автобус кузнецкую школьницу

16.01.2019|09:03
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Вечером во вторник, 15 января, самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил из Пензы в Москву 15-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП.

Ребенка повезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, где ему смогут оказать срочную высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На борту самолета, оснащенного специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, школьницу сопровождали медицинский персонал центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и психолог.

ДТП произошло в Кузнецке 10 января в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского. Девочка оказалась под колесами автобуса ПАЗ, которым управлял 52-летний водитель.

Как сообщают горожане в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте», 9-классница ехала в этом автобусе, вышла на остановке, поскользнулась и упала. Водитель и пассажиры не заметили случившегося, и ПАЗ поехал. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|16.01.2019 09:16|

Спасибо МЧС.

Гость|16.01.2019 09:18|

Спасибо городским властям и губернатору!

Гость|16.01.2019 09:27|

Это после фоток кроватей из досок и стульев в Кузнецкой больнице такая милость?

Гость|16.01.2019 09:29|

чья девочка то?что-то странно что за простой смертной борт МЧС прислали...

Гость|16.01.2019 09:32|

Ну если ехала в этом же автобусе,значит все таки простая смертная.

Гость|16.01.2019 09:39|

А в областном центре тоже нет ничего? Раньше за колбасой в москву, а теперь за лечением. Стабильность и скрепы

Гость|16.01.2019 09:48|

Девочке- выжить и жить.Родителям терпения и надежды на лучшее.

Гость|16.01.2019 10:51|

Спасибо кузнецким врачам, которые на своих скудных ресурсах сделали все возможное, чтобы девочка выжила. А теперь дело за московскими светилами и новейшей техникой.

Гость|16.01.2019 11:13|

сплошной пиар. Больных некому от квартиры донести до машины скорой помощи. А тут единственную девочку доставили в Москву и пиару теперь...А сколько больных не могут даже в больницу попасть?

Гость|16.01.2019 11:21|

Гость писал(a):

Гость|16.01.2019 10:51|

Спасибо кузнецким врачам,

кроватей нет в столице они есть.

Имя: Гость
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