15.01.2019 | 15:46

В приюте «Серафим» при Успенском кафедральном соборе прошло мероприятие под названием «Тур добра». Герои диснеевского мультфильма Чип и Дейл поспешили на помощь самым маленьким, чтобы по-современному объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.

Вначале сказочные персонажи разыграли перед детьми сценку, в которой извинились за опоздание и объяснили, что так делать невежливо.

Организатором игрового урока вежливости выступил участник конкурса управленцев «Лидер России» Андрей Орлов - один из тех, кто сумел перейти из первого (областного) тура соревнования будущих руководителей нового поколения в следующий.

«В рамках конкурса «Лидер России» необходимо разработать социальный проект. Наш, разработанный совместно с театром ростовых кукол «Сюрприз», направлен на привлечение внимания к социализации и подготовке детей к самостоятельной жизни.

Также этот проект предполагает быть долгосрочным, и мы приглашаем неравнодушных людей присоединиться к нам в дальнейшем», - рассказал Андрей Орлов.

Его цель - выбиться в лидеры на всероссийском уровне. Победителей ждет грант в миллион рублей, бизнес-наставничество ведущих предпринимателей и возможность карьерного взлета в чиновной среде.