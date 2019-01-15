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Общество | В приюте «Серафим» для ребят провели урок вежливости

15.01.2019|15:46
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В приюте «Серафим» при Успенском кафедральном соборе прошло мероприятие под названием «Тур добра». Герои диснеевского мультфильма Чип и Дейл поспешили на помощь самым маленьким, чтобы по-современному объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.

Вначале сказочные персонажи разыграли перед детьми сценку, в которой извинились за опоздание и объяснили, что так делать невежливо.

Организатором игрового урока вежливости выступил участник конкурса управленцев «Лидер России» Андрей Орлов - один из тех, кто сумел перейти из первого (областного) тура соревнования будущих руководителей нового поколения в следующий.

«В рамках конкурса «Лидер России» необходимо разработать социальный проект. Наш, разработанный совместно с театром ростовых кукол «Сюрприз», направлен на привлечение внимания к социализации и подготовке детей к самостоятельной жизни.

Также этот проект предполагает быть долгосрочным, и мы приглашаем неравнодушных людей присоединиться к нам в дальнейшем», - рассказал Андрей Орлов.

Его цель - выбиться в лидеры на всероссийском уровне. Победителей ждет грант в миллион рублей, бизнес-наставничество ведущих предпринимателей и возможность карьерного взлета в чиновной среде.

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Гость|15.01.2019 19:00|

А как же импортозамещение? Могли бы и отечественных персонажей подобрать.

Имя: Гость
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