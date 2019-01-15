15.01.2019 | 09:55

На главной пешеходной улице Пензы открылся новый салон связи компании «МегаФон». Он расположен в торговом центре «Арбат» (ул. Московская, 59) и ждет посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.

Из-за удобного расположения новый салон привлечет большое количество клиентов. И это не только посетители ТЦ «Арбат» и туристы, гуляющие по Московской: рядом находятся бизнес-центр «Волга», гостиница «Россия», многочисленные банки, кафе и магазины. Тысячи абонентов оператора смогут быстро пополнить баланс, подключить один из тарифов «Включайся!», чтобы пользоваться безлимитным Интернетом, или купить такой смартфон, который обеспечит высокие скорости мобильного доступа.

Посетители салона также могут принять участие в акции: при покупке уникальных часов-телефона Elari KidPhone 3G GPS, с помощью которых легко обеспечивать безопасность своих детей, абонент оператора получит в подарок месяц бесплатной связи на тарифе «Включайся! Пиши»*.

Часы-телефон для ребенка можно приобрести в черном или красном корпусе.

* Акция проводится до 31 октября 2019 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в салоне «МегаФона» на ул. Московской, 59.