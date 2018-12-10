15.01.2019 | 10:39

В правительстве Пензенской области подведены итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции, стартовавшего 10 декабря 2018 года.

За это время было проверено 2 360 объектов торговли, выявлено 137 нарушений и составлено 83 протокола.

Основным нарушением стала реализацией товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена. На нескольких индивидуальных предпринимателей наложены максимальные штрафы - по 30 тысяч рублей.

«Прошу довести работу до конца. Она очень важна и не должна быть формальной. От контрафактного алкоголя гибнут люди, а этого нельзя допускать. Я буду вникать в каждый случай», - пообещал губернатор Иван Белозерцев.

Во время месячника на горячие линии минсельхоза и муниципалитетов поступило около 50 обращений из Пензы, Пензенского, Бессоновского, Нижнеломовского и Мокшанского и других районов.

В борьбу с нелегальным оборотом спиртного вступили и общественные организации.

«Их представители посетили более 160 торговых точек и зафиксировали 6 случаев торговли нелицензионной алкогольной продукцией», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.