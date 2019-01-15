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Общество | В Пензенской области начался зимний учет охотничьих животных

15.01.2019|12:50
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С 1 января по 28 февраля в охотничьих угодьях Пензенской области проходит зимний маршрутный учет животных.

Самой надежной методикой при этом считается работа со следами. Сначала проводится заметание следов на намеченных маршрутах, затем подсчитываются свежие следы. Все сведения фиксируются и заносятся в специальные ведомости, а на спутниковом навигаторе отмечаются точки начала и окончания пути.

Выполняя эти задачи, специалистам предстоит пройти около 1 600 маршрутов общей протяженностью более 17 тысяч километров.

Кроме того, лисиц и зайцев (беляков и русаков) будут подсчитывать методом прогона, кабанов и оленей - на подкормочных площадках, лосей и косуль - визуальным методом.

«Полученные результаты позволят определить доступные квоты изъятия лимитированных видов в зависимости от численности и плотности населения диких охотничьих животных», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|15.01.2019 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Выполняя эти задачи, специалистам предстоит пройти около 1 600 маршрутов общей протяженностью более 17 тысяч километров.
а зачем купили квадрокоптер

еще продаются GPS трекер ошейники для животных неужели в Пензенской области нету в бюджете денег

неужели Пензенская область немогет наполнить свой бюджет денежными средствами

чтобы для Министерства лесного и т.д. хозяйства купить все эти полезные электронные предметы

зачем по лесам ходить и бродить специалистам

2019 год в Пензенской области

Гость|15.01.2019 13:22|

а как у них проводится диспансеризация

Гость|15.01.2019 13:35|

Скажите а какой дурак ходит маршруты да сначала с затиркой в ОДОУ ? Ну предоставят частники с горем пополам отчёты о своих маршрутах в своих частных закреплённых угодьях . А в общих кто будет на лыжах ходить ? Кто тот герой ? Получается в ОДОУ подсчёт это из пальца высасаный . Или Москвин сам рванёт по маршрутам с подсчётами ?

Гость|15.01.2019 13:46|

Сколько лицензий на кабана сдали не закрытых ? Где кабан ?

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