15.01.2019 | 12:50

С 1 января по 28 февраля в охотничьих угодьях Пензенской области проходит зимний маршрутный учет животных.

Самой надежной методикой при этом считается работа со следами. Сначала проводится заметание следов на намеченных маршрутах, затем подсчитываются свежие следы. Все сведения фиксируются и заносятся в специальные ведомости, а на спутниковом навигаторе отмечаются точки начала и окончания пути.

Выполняя эти задачи, специалистам предстоит пройти около 1 600 маршрутов общей протяженностью более 17 тысяч километров.

Кроме того, лисиц и зайцев (беляков и русаков) будут подсчитывать методом прогона, кабанов и оленей - на подкормочных площадках, лосей и косуль - визуальным методом.

«Полученные результаты позволят определить доступные квоты изъятия лимитированных видов в зависимости от численности и плотности населения диких охотничьих животных», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.