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Общество | В Пензе создается семейный православный театр

15.01.2019|09:48
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В Пензенской епархии открывается семейный православный театр, который соберет в своих стенах детей и взрослых.

В марте будет объявлен набор для всех желающих, пройдет прослушивание, и списки тех, кто прошел кастинг, будут размещены на сайте епархии.

Планируется, что помогать в становлении нового театра будет театральная воскресная школа «Горлица», расположенная при храме Владимирской иконы Божией Матери в микрорайоне Манчжурия.

Встречи планируется проводить три раза в неделю. Самодеятельные актеры будут изучать сценодвижение, сценическую речь, вокал и хореографию.

«Занятия в театре будут бесплатными, так же, как и представления, которые станут давать артисты», - рассказали в Пензенской епархии.

Вопрос о том, где будет располагаться семейный православный театр, пока решается.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.01.2019 10:07|

Когда уже будет православный цирк?

Гость|15.01.2019 10:16|

penzainform.ru писал(a):

Вопрос о том, где будет располагаться семейный православный театр, пока решается.
Намёк?

В Ростове РПЦшники "отжали" театр кукол...

Гость|15.01.2019 10:20|

В Барнауле-планетарий...

Гость|15.01.2019 10:21|

Всё запланировано? Губернатор обещал новый кукольный театр,а старый можно передать попам.

Гость|15.01.2019 10:23|

Ждем театрализованной постановки " Поп и Балда"

Гость|15.01.2019 10:47|

Гость писал(a):

Ждем театрализованной постановки " Поп и Балда"
или как поп гопон ведет людей на расстрел святому теперь уже николашке .о кровавом воскресении уже заминать стали .

Имя: Гость
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