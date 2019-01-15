В Пензенской епархии открывается семейный православный театр, который соберет в своих стенах детей и взрослых.
В марте будет объявлен набор для всех желающих, пройдет прослушивание, и списки тех, кто прошел кастинг, будут размещены на сайте епархии.
Планируется, что помогать в становлении нового театра будет театральная воскресная школа «Горлица», расположенная при храме Владимирской иконы Божией Матери в микрорайоне Манчжурия.
Встречи планируется проводить три раза в неделю. Самодеятельные актеры будут изучать сценодвижение, сценическую речь, вокал и хореографию.
«Занятия в театре будут бесплатными, так же, как и представления, которые станут давать артисты», - рассказали в Пензенской епархии.
Вопрос о том, где будет располагаться семейный православный театр, пока решается.
Когда уже будет православный цирк?