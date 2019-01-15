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Общество | В Пензе лицей № 29 после ремонта ждет возвращения учеников

15.01.2019|15:00
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Ученики лицея № 29 надеялись, что в свои кабинеты удастся вернуться сразу после зимних каникул. Но ремонт затянулся: пришлось сделать больше, чем запланировали.

«Этот класс, конечно, хороший, но нам хочется вернуться в наш прежний», - рассказал ученик лицея № 29 Артем.

Начальную школу переселили во второй учебный корпус на соседней улице еще в первых числах декабря после того, как очередное обследование выявило, что трехэтажка на Коммунистической находится в опасном состоянии из-за проблем с опорами в подвале. Их укрепляли.

«Конструкция, которая соединяет фундамент с перекрытием, начала деформироваться, трескаться, ржаветь. Возникло опасение, что она потеряет несущую способность и обрушится», - пояснил представитель подрядной организации Василий Данилкин.

Работы уже завершены.

«Здесь у нас только один металл, а в двух местах мы пространство замонолитили монолитным бетоном», - добавил мужчина.

Школьников не возвращают в старые классы из-за сохраняющегося запаха краски и для того, чтобы дать время затвердеть бетону на укрепленных конструкциях.

«Детей частично Константин Николаевич (директор школы) уже сюда завел, а остальные будут заведены в понедельник», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

В 2019 году лицею № 29 исполняется 50 лет. По словам директора, никаких других проблем в состоянии здания учебного заведения не выявлено.

«Будут продолжаться периодические осмотры, обследования, так как жизнь есть жизнь, и возможны какие-то периодически дополнительные ремонтные работы. Но на данный момент уверенность есть: ремонтные работы завершены в полном объеме», - заключил директор лицея № 29 Константин Уланов.

В пустующие помещения дети вернутся, но уже в следующем учебном году, скорее всего, опять переедут. Лицей ждут большие изменения из-за присоединения к нему школы № 16, в здании которой нашли временное пристанище младшеклассники.

Кто из учеников останется в старом корпусе на Коммунистической, а кто отправится на улицу Суворова, пока не решено.

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Гость|15.01.2019 19:15|

Снесите постройте новый!

Гость|15.01.2019 22:00|

Конечно, деньги на всякую ерунду находят, а на учреждение образования плевать хотели. Прежде чем статус лицея присваивать, посмотрели ли бы на внешний убогий вид, как после войны, бедные дети .Даже стадиона приличного нет ,в деревнях лучше.

Имя: Гость
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