15.01.2019 | 17:14

Очередной случай издевательства над животным произошел в Пензенской области. Об этом сообщила очевидица, побывавшая в санатории в Кичкилейке.

«По территории санатория бегает молодая собака, которой на шею напялили обрезок пластиковой трубы. Несчастное животное пытается избавиться от кольца, ширина которого составляет порядка 20 сантиметров, но не может вытащить из него голову. Говорят, так жестоко пошутили строители, которые возводят новый корпус санатория, но наверняка утверждать этого не могу», - рассказала молодая женщина.

По словам местных жителей, импровизированный «ошейник» появился на шее животного 24 декабря. Обрезок пластика мешает двигаться. Кроме того, собака явно молодая, она растет, и труба будет все сильнее сжимать ее шею. А значит, в легкие собаки будет поступать все меньше воздуха, и она может погибнуть от сердечной недостаточности.

«Я специально ношу в сумке секатор в надежде подманить собачку и разрезать пластик, но она напугана и не дается в руки. Многие пытаются подманить ее, попытки спасти животное не прекращаются», - завершила рассказ пензячка.

В октябре 2018 года в Бессоновке произошел вопиющий случай: злоумышленник взорвал в пасти собаки петарду. Неравнодушные сельчане несколько дней потратили на его поиск и поимку животного, а затем доставили в приют «Питомец» в Пензе. Пес, которого назвали Дунканом, прошел долгое лечение и в конце концов обрел дом. Экспертиза, проведенная по инициативе правоохранительных органов, следов пороха на морде собаки не нашла. В возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным было отказано.