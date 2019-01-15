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Общество | Троллейбусы № 6 поедут на Южную Поляну, а маршрутки № 80 - на Злобина

15.01.2019|12:20
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С четверга, 17 января, в Пензе изменятся схемы двух маршрутов. В мэрии пояснили, что целью нововведений является совершенствование маршрутно-транспортной сети.

Иной станет схема движения троллейбусов № 6, которые следовали из Запрудного на Пензу-III. Теперь от ул. Чкалова они поедут через остановки «ОАО «Электромеханика» - «Универсам» – «Профкурсы» – «Дворец водного спорта» – «Дизельный завод» – «Фабрика игрушек» – «Ул. Окружная» – «Магазин «Пригородный» («Горводоканал») до Кривозерья.

Также по-другому станут ездить маршрутки № 80 Свердловский мост – ул. Ладожская.

«Схема движения автобусного маршрута № 80 от остановки «Центральный рынок» будет направлена: «ТТС» – «Фонтан» – «Детская библиотека» - «Библиотека им. Лермонтова» - «Ул. Чкалова» - «ОАО «Электромеханика» - «Ул. Павлушкина» - «Локомотивное депо» – «По требованию». Конечная остановка будет организована в районе административного здания № 19 на ул. Злобина», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

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Гость|15.01.2019 12:26|

Готовятся наверное к закрытию бакунинского моста

Гость|15.01.2019 12:31|

Или к закрытию троллейбусного парка.

Гость|15.01.2019 12:36|

Нормально, особенно тем, кто до Локомотивного депо Пенза 3 добирался на троллейбусе №6. Нда.

Гость|15.01.2019 12:40|

Гость писал(a):

Гость|15.01.2019 12:36|

Нормально, особенно тем, кто до Локомотивного депо Пенза 3 добирался на троллейбусе №6. Нда.

80 практически по такому же маршруту идет

Гость|15.01.2019 12:42|

а 4 троллейбус разве не такой же маршрут имел как теперь 6ка?

Гость|15.01.2019 12:47|

Гость|15.01.2019 12:26|

Готовятся наверное к закрытию бакунинского моста

Показатель, что район пенза III вымирает. Пассажиропоток упал. Ездить некому.

Гость|15.01.2019 12:52|

Частники говорят куда хотят ездить,а Еремина докуметально оформляет.

Гость|15.01.2019 12:54|

Гость писал(a):

Гость|15.01.2019 12:42|

а 4 троллейбус разве не такой же маршрут имел как теперь 6ка?

6-ка часть маршрута по пр. Победы едет и ул. Карпинского

Гость|15.01.2019 12:59|

ПРО МАРШРУТ троллейбуса №2,раьше проходил по ул, володарского а сейчас двойка идёт по кирова где и другого транспорта много,а володарского забыли очень плохо,двойку надо пустить по прежнему маршруту через володарского.

Гость|15.01.2019 13:06|

На володарского ремонт идёт проводной сети

Гость|15.01.2019 13:15|

Троллейбус №4 закрыли, значит скоро и №2 закроют.

Гость|15.01.2019 13:28|

Гость писал(a):

Показатель, что район пенза III вымирает. Пассажиропоток упал. Ездить некому.
Если судить по этому показателю,то район ГПЗ-24 уже вымер! Где маршрут № 59 ??? Так молча его вообще ликвидировали? С ГПЗ ни в один район кроме Арбеково) нельзя выехать без пересадки. В прошлом году журналисты с городской администрацией повеселили, сообщив, что на 59 маршруте оставили только 10 машин вместо 14! Хотя на тот момент было максимум 4 машины на маршруте. И вот теперь маршрут вообще убрали. А почему не сообщаете об этом??? Или город процветает и не хочется общую картинку благополучия портить? АУ, администрация!

Имя: Гость
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