15.01.2019 | 12:20

С четверга, 17 января, в Пензе изменятся схемы двух маршрутов. В мэрии пояснили, что целью нововведений является совершенствование маршрутно-транспортной сети.

Иной станет схема движения троллейбусов № 6, которые следовали из Запрудного на Пензу-III. Теперь от ул. Чкалова они поедут через остановки «ОАО «Электромеханика» - «Универсам» – «Профкурсы» – «Дворец водного спорта» – «Дизельный завод» – «Фабрика игрушек» – «Ул. Окружная» – «Магазин «Пригородный» («Горводоканал») до Кривозерья.

Также по-другому станут ездить маршрутки № 80 Свердловский мост – ул. Ладожская.

«Схема движения автобусного маршрута № 80 от остановки «Центральный рынок» будет направлена: «ТТС» – «Фонтан» – «Детская библиотека» - «Библиотека им. Лермонтова» - «Ул. Чкалова» - «ОАО «Электромеханика» - «Ул. Павлушкина» - «Локомотивное депо» – «По требованию». Конечная остановка будет организована в районе административного здания № 19 на ул. Злобина», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.