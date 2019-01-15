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Общество | Студенты социально-педагогического колледжа отправились в агитпоход

15.01.2019|18:42
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В 18-й зимний традиционный агитпоход отправились студенты Пензенского социально-педагогического колледжа. На этот раз ребят ждут Шемышейский и Лопатинский районы.

«Надеемся, что это время запомнится нам как самые лучшие годы нашей студенческой жизни, мы получим очень много замечательных впечатлений, воспоминаний. Думаем, что у нас все получится», - рассказала участница агитпохода Владлена Патрикеева.

33 студента с наставником пройдут на лыжах около 70 километров. Для одних это уже четвертое путешествие по районам области, другие еще никогда не становились участником такого мероприятия.

«Первый раз на лыжах была дня два назад только, и сейчас боюсь не выдержать переходы, но все же надеюсь на коллектив», - отметила участница агитпохода Кристина Левина.

В агитпоходе ребята организуют культурную программу в местных школах, будут вести профориентационную работу с учениками. Подготовлено специальное выступление со сценками и танцевальными номерами. Вернуться в Пензу активисты должны 19 января.

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Гость|15.01.2019 19:35|

Опять пьянство и беспорядочные половые связи

Гость|15.01.2019 19:45|

У меня сын педикулез припер

Имя: Гость
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