15.01.2019 | 11:00

Во вторник, 15 января, на совещании в администрации Пензы первый заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в ближайшие дни ожидается потепление, поэтому на дорогах и тротуарах возможно образование наледи.

В связи с этим в первую очередь проводится распределение противогололедных материалов, а по мере выпадения осадков - прометание.

Как доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, в этот период планируется привлечь рабочих и технику из других смен.

В минувшие сутки днем улицы Пензы расчищали 79 единиц спецтехники, в ночь вышли 89 машин.

За 14 января из города было вывезено 7,4 тыс. кубометров снега. Работы проводились на Измайловском мосту, улицах Злобина, Сердобской, Тухачевского, Московской, Суворова, Володарского, Карпинского, Максима Горького, Терновского, Сухумской, проспекте Победы.

Всего с начала года вывезено 69 тысяч кубометров снега.

Сергей Волков поручил организовать обходы вместе с сотрудниками госжилстройтехинспекции и проверить работу управляющих компаний.

Заместитель мэра Юрий Ильин уточнил, что во дворах дворники и техника должны убирать снег оперативно, так как осадки ожидаются на протяжении двух дней, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.