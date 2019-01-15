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Общество | Оснований для ввода в эксплуатацию жилых домов в Заре не было

15.01.2019|16:34
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Была ли при строительстве домов в Заре допущена преступная халатность, предстоит выяснить пензенским следователям. По материалам прокурорской проверки они возбудили уголовное дело.

«Должностные лица Департамента ЖКХ города Пензы и управления капитального строительства при осуществлении строительного контроля за строительством многоквартирных жилых домов, а именно за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам, сметным расчетам, а также строительным нормам и правилам, не исполнили свои должностные обязанности.

При отсутствии оснований для ввода в эксплуатацию жилых домов работниками администрации города Пензы соответствующие разрешения на ввод в эксплуатацию были подписаны», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

К возведению домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья приступили в 2015 году. За строительство первых восьми 5-этажек отвечала пензенская компания «Сурский квартал». Тогда о Заре и реализации федеральной программы говорили чиновники.

«Муниципальный контракт подписан, сумма чуть более миллиарда рублей, из которых 700 миллионов - это средства этого года, в том числе более 200 миллионов муниципальных средств, и сегодня подрядчики, субподрядчики трудятся на этом объекте», - отмечал глава администрации города Пензы Юрий Кривов.

Жизнью в новостройках переселенцы наслаждались недолго. В 2017 году стены начали трещать по швам, выявились нарушения в работе вентиляционной системы.

«Гардину стала вешать, сын приехал, я говорю: «Ой, обои порвались!» - «Мам, какие обои? Это трещина». Вот какая она была. Потом, в этом году, она уже стала от потолка до середины комнаты. Теперь она длиннее не становится, но она идет внахлест, дом уходит, там опускается второй этаж», - рассказала жительница дома № 110 на ул. Новоселов Марина Хлопаева.

В конце октября 2018 года по факту нарушений при строительстве в Заре было возбуждено первое уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизнедеятельности и здоровья потребителей».

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Гость|15.01.2019 19:07|

С администрации кто то умирал за это время? Покойники не были в приёмной комиссии?

Гость|15.01.2019 19:13|

Хорошо что в наше время изобрели монтажную пену. 1-2 пузырька такой пены и щелей как небывало.

Гость|15.01.2019 19:17|

Когда посадки?

Гость|15.01.2019 19:18|

За то когда дома рухнут, к нам Путин прилетит. Сейчас за погибших деньги платят, а за выживших всей страной молиться будем. Вот тока чет это не радует совсем.

Гость|15.01.2019 19:23|

Гость писал(a):

Хорошо что в наше время изобрели монтажную пену. 1-2 пузырька такой пены и щелей как небывало.
мы тебе гроб запенем, чтобы от тебя не пахло))

Гость|15.01.2019 19:37|

Интересно кто будет козлом отпущения?

Гость|15.01.2019 19:41|

Могут развалить дело, как в Сурске...

Гость|15.01.2019 19:45|

Да никто! Власть поняла что народу можно повесить любую лапшу...

Гость|15.01.2019 19:46|

В Сурске все переделали. Березина спасли.

Гость|15.01.2019 19:47|

Пока дом не упадет..не будет ни дай Бог..жертвы будут..ни ильину ни кувайцеву ничего не будет..они все свалят на старое руководство..вот и мучайтесь жители

Гость|15.01.2019 20:08|

Магамед всех купил,Магомед всех переживёт.

Имя: Гость
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