15.01.2019 | 13:46

Состояние хоккейной площадки у школы № 30 в Пензе заинтересовало и рядовых жителей Пензы, и сотрудников городского спорткомитета. Причиной тому стала жалоба, направленная губернатору Ивану Белозерцеву и озвученная им на планерке в правительстве 14 января.

«За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. Каток всегда пользовался популярностью не только у жителей микрорайона, в прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона и потребовал разобраться в проблеме.

Это было утром. В обед в тот же день директор учебного заведения Андрей Долов рассказал ИА «ПензаИнформ», что каток у школы № 30 является одним из самых лучших в Первомайском районе.

«Каток регулярно обслуживается, чистится. Еще три года назад было организовано освещение, минувшим летом коробку отремонтировали, заделав дыры в ограждении, и покрасили», - сообщил Андрей Долов и прислал свежие снимки хоккейной коробки.

Вечером в редакцию портала обратились возмущенные местные жители, которые также приложили фотографии, сделанные в 18:50 14 января.

«Живу на Западной! Сегодня у меня реально бомбит с ваших новостей про каток у школы № 30!!! Кто-то написал губернатору, что там нельзя кататься. И это правда!!! Есть там свет, нет там снега, но КАТАТЬСЯ ТАМ НЕЛЬЗЯ!!! Так нет же, руководитель школы потом рассказывает, что там замечательный КАТОК!!! Я вот прям не поленился и пошел фотки сделал», - написал один из горожан.

Утром во вторник, 15 января, корреспондент ИА «ПензаИнформ» лично выехал на место, чтобы ознакомиться с ситуацией. Борозды, запечатленные жителями Западной Поляны, как таковые отсутствовали, но их следы были заметны.

Позже там побывала комиссия во главе с председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владиславом Чесноковым.

«На месте специалисты побеседовали с руководством, сотрудниками и учащимися учебного заведения, осмотрели ледовое покрытие и убедились, что на данный момент объект содержится в порядке и используется по назначению», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Учитель физической культуры школы № 30 Алексей Каряжкин заверил, что покрытие обновляется с периодичностью три раза в неделю.

Днем на площадке проводятся занятия со школьниками - их обучают катанию на коньках, вечером она открыта для всех жителей района.