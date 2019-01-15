Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 янв 2019|15:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.95  |  $  67.08

Общество | Мнения пензенцев и мэрии о катке у школы № 30 разошлись

15.01.2019|13:46
Печать

Состояние хоккейной площадки у школы № 30 в Пензе заинтересовало и рядовых жителей Пензы, и сотрудников городского спорткомитета. Причиной тому стала жалоба, направленная губернатору Ивану Белозерцеву и озвученная им на планерке в правительстве 14 января.

«За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. Каток всегда пользовался популярностью не только у жителей микрорайона, в прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона и потребовал разобраться в проблеме.

Это было утром. В обед в тот же день директор учебного заведения Андрей Долов рассказал ИА «ПензаИнформ», что каток у школы № 30 является одним из самых лучших в Первомайском районе.

«Каток регулярно обслуживается, чистится. Еще три года назад было организовано освещение, минувшим летом коробку отремонтировали, заделав дыры в ограждении, и покрасили», - сообщил Андрей Долов и прислал свежие снимки хоккейной коробки.

Вечером в редакцию портала обратились возмущенные местные жители, которые также приложили фотографии, сделанные в 18:50 14 января.

«Живу на Западной! Сегодня у меня реально бомбит с ваших новостей про каток у школы № 30!!! Кто-то написал губернатору, что там нельзя кататься. И это правда!!! Есть там свет, нет там снега, но КАТАТЬСЯ ТАМ НЕЛЬЗЯ!!! Так нет же, руководитель школы потом рассказывает, что там замечательный КАТОК!!! Я вот прям не поленился и пошел фотки сделал», - написал один из горожан.

Утром во вторник, 15 января, корреспондент ИА «ПензаИнформ» лично выехал на место, чтобы ознакомиться с ситуацией. Борозды, запечатленные жителями Западной Поляны, как таковые отсутствовали, но их следы были заметны.

Позже там побывала комиссия во главе с председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владиславом Чесноковым.

«На месте специалисты побеседовали с руководством, сотрудниками и учащимися учебного заведения, осмотрели ледовое покрытие и убедились, что на данный момент объект содержится в порядке и используется по назначению», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Учитель физической культуры школы № 30 Алексей Каряжкин заверил, что покрытие обновляется с периодичностью три раза в неделю.

Днем на площадке проводятся занятия со школьниками - их обучают катанию на коньках, вечером она открыта для всех жителей района.

Источник — фото penza-gorod.ru, МБОУ СОШ № 30, Алексея К.
0
0
0
0
 
Гость|15.01.2019 13:58|

Как обстоит с мнением по поводу площадки на Парковой 12 ?

Гость|15.01.2019 14:02|

Если кататься на коньках не умеете Вам хоть супер лёд сделай все равно падать будете. Глупости несут люди. Да и коньки хорошие купите в Снегурках любой лёд кажется асфальтом.

Гость|15.01.2019 14:06|

penzainform.ru писал(a):

Утром во вторник, 15 января, корреспондент ИА «ПензаИнформ» лично выехал на место
когда лично ждать тут

Гость писал(a):

Парковой 12
?

Гость|15.01.2019 14:10|

Гость писал(a):

когда лично ждать тут
Фотоотчет пришлите в редакцию, а там решат.

Гость|15.01.2019 14:15|

penzainform.ru писал(a):

Учитель физической культуры школы № 30 Алексей Каряжкин заверил, что покрытие обновляется с периодичностью три раза в неделю.
Всю ночь в колею водичку лил?:-)

Гость|15.01.2019 14:21|

Тот,кто вечером фотографировал - он же и напахал эти борозды.

Гость|15.01.2019 14:25|

Лучше бы фотограф в лес зашел чуть подальше и снял лесоповал в районе валяевской дороги. Весь лес больной, а поваленные деревья - как после падения Тунгусского метеорита - не поленюсь - сделаю фотосессию. Кто за это ответит????? Тоже директор школы 30 - лес то рядом!!!

Гость|15.01.2019 14:27|

У нас в регионе эта площадка и Долов - очень важная тема)))) Больше проблем то нет. Завтра сделаю фото ВСЕХ ДВОРОВЫХ площадок и размещу в сети. Чтобы было с чем сравнивать.

Гость|15.01.2019 14:28|

Я видел вчера вечером этого маньяка - он железкой борозды пахал. Поймать не успели - убежал. Ждем сегодня.

Гость|15.01.2019 14:30|

Должен быть атестованный сотрудник для обслуживания катка!

Любой каток незаконен, обслуживать должны специально обученные люди. Поэтому тему с катками можно хоронить! Пока самому губернатору не прилетело от прокуратуры.

Или я неправ! У нас если что случится ЧП начнут искать кто делал каток, есть ли у чела спец образование по залитию катка, обслуживание катка!

Гость|15.01.2019 14:30|

Гость писал(a):

Завтра сделаю фото ВСЕХ ДВОРОВЫХ площадок и размещу в сети. Чтобы было с чем сравнивать.
Давай, топи. Вместе посмотрим, поржем.

Гость|15.01.2019 14:31|

Гость писал(a):

У нас если что случится ЧП начнут искать кто делал каток, есть ли у чела спец образование по залитию катка, обслуживание катка!
Вот если бы по той борозде,что есть на фото, проехал ребенок и сломал себе что-нибудь, то у физрука, что лед заливал, были бы проблемы.

Гость|15.01.2019 14:32|

Долов держись! На катке ноги разъезжаются, скользский вопрос!

Гость|15.01.2019 14:33|

Борозда -это след от шланга во время заливки - любому дураку понятно, вчера днем их не было.

Гость|15.01.2019 14:34|

Да что толку-то? Им говорят "плитка на площади Ленина скользкая!", а говорят "нет!". Им говорят "каток в ненадлежащем состоянии!", а они снова врут и приукрашивают. Залили трещины водой и делают вид, что всё в порядке.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 