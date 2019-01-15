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Общество | Мэрия Пензы: Мокрый снег и резкий ветер могут привести к авариям

15.01.2019|16:20
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В Пензе в ближайшее время ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Южный ветер усилится до 5-15 м/с, температура воздуха в ночные часы будет от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +3. Предполагаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Такая погода угрожает затруднениями в работе городского общественного транспорта, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, увеличением дорожно-транспортных происшествий.

«Колебания температуры воздуха приводят к образованию на крышах зданий наледи, которая представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров», - предупредили в мэрии.

При возникновении аварийных ситуаций следует немедленно оповещать ЕДДС г. Пензы по телефонам: 05, 63-10-00, 63-10-03.

Администрация областного центра также просит автовладельцев переместить машины в места, позволяющие без помех производить уборку городских территорий.

Об изменении погоды также сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, призвав водителей и пешеходов к особой осторожности.

3 декабря 2017 года фронт ледяного дождя, прошедший через Пензенскую область, оставил без электроснабжения десятки населенных пунктов, где проживают более 4 тысяч граждан. В ликвидации последствий принимали участие 16 бригад, в которые входили 96 человек оперативного ремонтного персонала. Кроме того, 8 бригад были направлены в зону аварий из других районов Пензенской области, а еще 8 бригад - из других регионов.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.01.2019 16:56|

УБИРАЙТЕ. ЗА ВСЁ ПЛАТИМ.

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