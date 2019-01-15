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Общество | МЧС рекомендует пензенцам не рисковать в крещенскую ночь

15.01.2019|18:59
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На берегу Суры, недалеко от улицы Рылеева, крещенской купели в ночь с 18 на 19 января не будет из-за реконструкции плотины у ТЭЦ-1. Организаторы выбрали другое место для проведения православного обряда - в районе пляжа на ГПЗ-24. Там все желающие смогут окунуться в прорубь.

«Совместно с Росгвардией, полицией и с медицинскими учреждениями мы сейчас работаем, чтобы обеспечить дежурство персонала и чтобы в обязательном порядке на местах купания были наши спасатели», - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Планируется, что в Пензе еще в двух местах - в Заре и Ахунах - организуют такие площадки. Всего же в области будет 39 купелей на реках и водоемах.

«Глубина этих мест не должна превышать полутора метров, и в обязательном порядке должны либо стоять деревянные короба внутри, либо огорожено все сетками», - добавил Сергей Петрунин.

Лед порой может повести себя непредсказуемо при большом скоплении людей. Так что в крещенскую ночь спасатели рекомендуют не рисковать и купаться только в специально оборудованных местах.

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Гость|15.01.2019 19:32|

Риск дело благородное.

Гость|15.01.2019 19:34|

Кто-нибудь вообще может ответить на простой вопрос - зачем всё это надо? Ни к религии, ни к язычеству, ни к обычной жизни эти купания не относятся.

Гость|15.01.2019 19:43|

Ловят хайп.

Гость|15.01.2019 19:58|

|15.01.2019 19:34|

Кто-нибудь вообще может ответить на простой вопрос - зачем всё это надо? Ни к религии, ни к язычеству, ни к обычной жизни

Чтобы до пенсии дожили.

Гость|15.01.2019 20:03|

Прикол в том,что заверению САМИХ попов,эффект от купания,что в проруби,что в тёплой ванне ОДИНАКОВ.

Гость|15.01.2019 20:04|

Гость писал(a):

зачем всё это надо?
Кому-то надо яйца остудить или яичник застудить

Гость|15.01.2019 20:08|

Запутался в новостях! Кто не рекомендует рисковать? МЧС или астролог? А ещё театр православный открыли...

Гость|15.01.2019 20:08|

Гость писал(a):

Кто-нибудь вообще может ответить на простой вопрос - зачем всё это надо? Ни к религии, ни к язычеству, ни к обычной жизни эти купания не относятся.
Вот когда очередь выстроится в купель - подойди и спроси каждого в очережи. Чего тут то спрашивать.

Имя: Гость
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