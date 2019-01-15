15.01.2019 | 18:59

На берегу Суры, недалеко от улицы Рылеева, крещенской купели в ночь с 18 на 19 января не будет из-за реконструкции плотины у ТЭЦ-1. Организаторы выбрали другое место для проведения православного обряда - в районе пляжа на ГПЗ-24. Там все желающие смогут окунуться в прорубь.

«Совместно с Росгвардией, полицией и с медицинскими учреждениями мы сейчас работаем, чтобы обеспечить дежурство персонала и чтобы в обязательном порядке на местах купания были наши спасатели», - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Планируется, что в Пензе еще в двух местах - в Заре и Ахунах - организуют такие площадки. Всего же в области будет 39 купелей на реках и водоемах.

«Глубина этих мест не должна превышать полутора метров, и в обязательном порядке должны либо стоять деревянные короба внутри, либо огорожено все сетками», - добавил Сергей Петрунин.

Лед порой может повести себя непредсказуемо при большом скоплении людей. Так что в крещенскую ночь спасатели рекомендуют не рисковать и купаться только в специально оборудованных местах.