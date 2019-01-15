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Общество | Троллейбус № 6 перестанет ездить до Пензы-III из-за недостатка пассажиров

15.01.2019|18:12
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Редко, но жители Пензы-III троллейбус № 6 пока видят. С 17 января он перестанет там появляться вовсе.

Изменится только часть маршрута: из Запрудного машины будут двигаться как обычно, а вот после остановки на Чкалова поедут не к Свердловскому мосту, а в сторону Южной Поляны и завершат свой путь в Кривозерье.

Пензенцы с улицы Злобина и прилегающих к ней уже чувствуют себя обделенными.

«6-й уберут, и нас 80-й один вообще останется», - отметила женщина.

Заменить троллейбус № 6 для жителей Пензы-III призвана маршрутка № 80. Она ходит в этот микрорайон, но после 17 января путь ее немного изменится.

От Центрального рынка 80-я пойдет по улицам Кирова, Чкалова, свернет на Павлушкина, конечной станет улица Злобина. Водители уже повесили соответствующие объявления в салонах и говорят, что рады нововведению.

«Я думаю, пассажиров больше будет в связи с этим у нас», - предположил водитель маршрутки № 80 Алексей.

В управлении транспорта и связи утверждают: изменения вызваны небольшим числом пассажиров, садящихся на шестерку у остановок на улицах Павлушкина и Злобина.

«На станции Пенза-III проживает не такое большое количество людей, новых домов там не строится, не появляется нового жилья. Если ситуация изменится, то и мы поменяем», - отметил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

В Кривозерье троллейбус № 6 отправили тоже не случайно, а по просьбам жителей.

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Гость|15.01.2019 18:43|

А г.Липецк уже переходит на электробусы! Наши губернатор с мэром не в курсе?

Гость|15.01.2019 19:01|

Троллейбус №6 никогда не ходил на Злобина, она начинается от здания УВД!!! Троллейбус ходил по Тухачевского. КонечнаЯ 80 будет в районе бывшего ресторана "Праздничный", интересно - как 80 там будет разворачиваться до закрытия Бакунинского моста? Каждый день в том районе аварии из-за того , что нет места для разворота транспорта.

Гость|15.01.2019 19:07|

Гость писал(a):

А г.Липецк уже переходит на электробусы!

Эксплуатация электробусов в 4 или 5 раз дороже троллейбусов, и оправдано только там, где нет контактной сети.

Гость писал(a):

г.Липецк
Не наигрались чиновники в экологию. На газе купили бы больше автобусов, а эффект для экологии тот же.

Гость|15.01.2019 19:31|

А электрички с Пензы -3 уже не ходят?

Имя: Гость
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