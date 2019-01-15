15.01.2019 | 14:05

В ближайшие дни в Пензенской области вновь ожидается снегопад. Об этом предупреждает отделение пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скорость, правильно выбирать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - пояснили в региональном управлении.

Пешеходам в свою очередь следует помнить, что в такую погоду машина может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком, так как ее тормозной путь возрастает.

В темноте пешеходам рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами.

Во вторник, 15 января, на совещании в администрации Пензы первый заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в ближайшие дни прогнозируется потепление, поэтому на дорогах и тротуарах возможно образование наледи. В свою очередь заместитель мэра Юрий Ильин уточнил, что осадки ожидаются на протяжении двух дней, и напомнил, что во дворах дворники и техника должны убирать снег оперативно.