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Общество | Автоинспекторы призывают пешеходов и водителей к осторожности в снегопад

15.01.2019|14:05
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В ближайшие дни в Пензенской области вновь ожидается снегопад. Об этом предупреждает отделение пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скорость, правильно выбирать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - пояснили в региональном управлении.

Пешеходам в свою очередь следует помнить, что в такую погоду машина может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком, так как ее тормозной путь возрастает.

В темноте пешеходам рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами.

Во вторник, 15 января, на совещании в администрации Пензы первый заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что в ближайшие дни прогнозируется потепление, поэтому на дорогах и тротуарах возможно образование наледи. В свою очередь заместитель мэра Юрий Ильин уточнил, что осадки ожидаются на протяжении двух дней, и напомнил, что во дворах дворники и техника должны убирать снег оперативно.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.01.2019 14:24|

Призывай не призывай один хрен дуракам.

Гость|15.01.2019 14:24|

А инспекторы не хотят выписать постановления коммунальщикам,за отвратительную несвоевременную работу на участках?!

Гость|15.01.2019 15:15|

Гость писал(a):

Призывай не призывай один хрен дуракам.
У тебя вместо мозгов сперма.

Гость|15.01.2019 15:17|

Гость писал(a):

Призывай не призывай один хрен дуракам.

У тебя вместо мозгов сперма.

из одной палаты пишите?

Гость|15.01.2019 15:20|

почему МЧС и Ильин не предупреждают, мне их мнение более авторитетно

Имя: Гость
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