15.01.2019 | 09:27

В субботу, 19 января, пензенцев приглашают на чин великого освящения воды, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 8:00 пройдет литургия в Воскресенском храме епархиального управления, в 10:30 начнется освящение воды (получить крещенскую воду можно будет до 19:00).

Как сообщили в Пензенской епархии, участников мероприятия ждут горячий сбитень, монастырская выпечка, детские квесты и народные игры, катание на лошадях.

Также для желающих проведут экскурсию по Спасскому собору.

Благоустройство территории около Спасского собора в Пензе и само его строительство в 2019 году будут окончены. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции 26 декабря.

«В 2019-м благоустройство сделаем в полном объеме, откроем площадь, я надеюсь. Внутри храма идут завершающие работы по штукатурке, к марту уберем леса, будут делать полы. Планируем в августе-сентябре пригласить патриарха для освящения», - рассказал губернатор.