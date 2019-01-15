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Общество | 19 января пензенцев приглашают получить крещенскую воду

15.01.2019|09:27
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В субботу, 19 января, пензенцев приглашают на чин великого освящения воды, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 8:00 пройдет литургия в Воскресенском храме епархиального управления, в 10:30 начнется освящение воды (получить крещенскую воду можно будет до 19:00).

Как сообщили в Пензенской епархии, участников мероприятия ждут горячий сбитень, монастырская выпечка, детские квесты и народные игры, катание на лошадях.

Также для желающих проведут экскурсию по Спасскому собору.

Благоустройство территории около Спасского собора в Пензе и само его строительство в 2019 году будут окончены. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции 26 декабря.

«В 2019-м благоустройство сделаем в полном объеме, откроем площадь, я надеюсь. Внутри храма идут завершающие работы по штукатурке, к марту уберем леса, будут делать полы. Планируем в августе-сентябре пригласить патриарха для освящения», - рассказал губернатор.

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Гость|15.01.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

В 8:00 пройдет литургия в Воскресенском храме епархиального управления, в 10:30 начнется освящение воды (получить крещенскую воду можно будет до 19:00).
Представители роспотребнадзора и санэпидемслужбы как прокомментируют раздачу воды непонятного качества (или сертификат предъявят по требованию?) и массовое скопление людей в период "вспышки" простудных заболеваний.

Гость|15.01.2019 10:10|

Надо продавать. Хватит халявы, теперь только за деньги.

Имя: Гость
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