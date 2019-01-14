14.01.2019 | 15:14

По состоянию на понедельник, 14 января, с улиц Заречного вывезено 10 тонн снега - на 3 тонны больше, чем прошлой зимой. Об этом сообщает портал «Город Z».

Однако спецтехнике мешает припаркованный личный транспорт. Машины не позволяют очистить крайнюю полосу или обочину.

Коммунальщики составили график работ на улицах, с которых просят убрать автомобили.

14 и 15 января городские службы будут очищать проспект Мира и улицу Проценко.

16 января - проспект 30-летия Победы, 17-го - улицу Ленина, 18-го - Ленина и Зеленую.

Кроме того, по графику станут очищаться стоянки и заездные карманы. 14 января это будет происходить на улице Ленина, 15-го - на Строителей, 16-го - на проспекте Мира и улице Конституции, 17-го - на Заречной и Озерской, 18-го - на Светлой и в Первом проезде, 21-го - на Ахунской и Зеленой.