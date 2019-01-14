Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 янв 2019|16:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.07  |  $  67.19

Общество | Зареченских автовладельцев просят убрать машины на время расчистки улиц

14.01.2019|15:14
Печать

По состоянию на понедельник, 14 января, с улиц Заречного вывезено 10 тонн снега - на 3 тонны больше, чем прошлой зимой. Об этом сообщает портал «Город Z».

Однако спецтехнике мешает припаркованный личный транспорт. Машины не позволяют очистить крайнюю полосу или обочину.

Коммунальщики составили график работ на улицах, с которых просят убрать автомобили.

14 и 15 января городские службы будут очищать проспект Мира и улицу Проценко.

16 января - проспект 30-летия Победы, 17-го - улицу Ленина, 18-го - Ленина и Зеленую.

Кроме того, по графику станут очищаться стоянки и заездные карманы. 14 января это будет происходить на улице Ленина, 15-го - на Строителей, 16-го - на проспекте Мира и улице Конституции, 17-го - на Заречной и Озерской, 18-го - на Светлой и в Первом проезде, 21-го - на Ахунской и Зеленой.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|14.01.2019 15:44|

Совет коммунальщикам Заречного: Побрызгайте машины мочёй течной лосихи и за Вас всё сделают лоси.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 