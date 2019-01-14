14.01.2019 | 15:46

В понедельник, 14 января, на планерке в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, анализируя отзывы граждан об организации работы спортивных сооружений, отдельно остановился на жалобе на ФОК «Спутник» в Пензе (30-я школа).

«ФОК фактически отдан женской команде по мини-футболу «Лагуна-УОР». Но не соблюдается график использования ФОКа по работе детских секций. Почему дети, которые приходят на тренировку, постоянно сидят и ждут, когда закончится тренировка футболисток?..» - зачитал губернатор.

Он попросил министра физкультуры и спорта Григория Кабельского вмешаться в ситуацию и пообщаться с тренером «Лагуны-УОР».

«Я же на совещания не опаздываю, я прихожу вовремя. Ну бывает одна, две, три минуты. И здесь то же самое. Заканчивается тренировка, а тренер хочет еще что-то отработать, но тренировка заканчивается - они должны уходить из зала. В установленное время и ни минутой позже. Дети не должны ждать по 15-20, а то и 30 минут. Спланировано по графику – так должно быть. Порядок везде должен быть», - заявил Иван Белозерцев.

Как подчеркнул глава региона, он верит написавшему ему жителю и полагает, что его ребенок занимается футболом.

«У меня ничего личного нет к этой команде («Лагуне-УОР». - Прим. ред.), пусть занимается, но строго в отведенное время. Положено закончить, например, в 17 часов - они должны закончить в 17 часов. Если в 17 должны зайти в зал другие - они должны закончить без пяти», - пояснил Иван Белозерцев.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» директор школы № 30 Андрей Долов, в его адрес жалоб или обращений по поводу организации работы ФОК «Спутник» не поступало.