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Общество | В Пензе юные футболисты страдают из-за «Лагуны-УОР»

14.01.2019|15:46
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В понедельник, 14 января, на планерке в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, анализируя отзывы граждан об организации работы спортивных сооружений, отдельно остановился на жалобе на ФОК «Спутник» в Пензе (30-я школа).

«ФОК фактически отдан женской команде по мини-футболу «Лагуна-УОР». Но не соблюдается график использования ФОКа по работе детских секций. Почему дети, которые приходят на тренировку, постоянно сидят и ждут, когда закончится тренировка футболисток?..» - зачитал губернатор.

Он попросил министра физкультуры и спорта Григория Кабельского вмешаться в ситуацию и пообщаться с тренером «Лагуны-УОР».

«Я же на совещания не опаздываю, я прихожу вовремя. Ну бывает одна, две, три минуты. И здесь то же самое. Заканчивается тренировка, а тренер хочет еще что-то отработать, но тренировка заканчивается - они должны уходить из зала. В установленное время и ни минутой позже. Дети не должны ждать по 15-20, а то и 30 минут. Спланировано по графику – так должно быть. Порядок везде должен быть», - заявил Иван Белозерцев.

Как подчеркнул глава региона, он верит написавшему ему жителю и полагает, что его ребенок занимается футболом.

«У меня ничего личного нет к этой команде («Лагуне-УОР». - Прим. ред.), пусть занимается, но строго в отведенное время. Положено закончить, например, в 17 часов - они должны закончить в 17 часов. Если в 17 должны зайти в зал другие - они должны закончить без пяти», - пояснил Иван Белозерцев.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» директор школы № 30 Андрей Долов, в его адрес жалоб или обращений по поводу организации работы ФОК «Спутник» не поступало.

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Гость|14.01.2019 16:13|

А почему у дворовой команды "Зенит" - свой стадион, а у неоднократного чемпионата России "Лагуны-УОР" только кусочек ФОКа?

Гость|14.01.2019 16:21|

А почему футбол показывают по центральным каналам постоянно, а игры теток в мини-футбол нет? Вот и весь тебе ответ. Популярно и нет. Был бы женский мини-футбол популярен, было бы столько же команд, как и в мужском, занимала бы твоя Лагуна место в третьей лиге.

А вообще тетки должны семьей заниматься, детьми, готовкой, на край гимнастикой и фигурным катанием. А не футболом. От этого у них только фигуры мужскими становятся, ноги "колесом". В пацанов превращаются.

Имя: Гость
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