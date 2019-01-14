14.01.2019 | 16:46

Татьяна Мешкова, студентка юрфака ПГУ, в прошлом году завоевала в Чебоксарах корону, а в 2019-м на правах победительницы конкурса ей предстоит увенчать диадемой голову следующей королевы - той, которую признают самой-самой на XVI фестивале Приволжского федерального округа «Татьяна Поволжья». Он состоится в Пензе.

«В этом конкурсе нет очень четких параметров, условно говоря 90-60-90, и акцент делается не только и не столько на внешности участниц, сколько на их интеллектуальных и творческих способностях. Это, наверное, самое главное, хотя мы уже получили заявки и посмотрели фотографии девушек, которые к нам едут. С красотой недостатка у нас тоже не будет, потому что девушки очень видные и каждая будет претендовать на победу», - отметила организатор XVI конкурса-фестиваля ПФО «Татьяна Поволжья - 2019» Кристина Злыднева.

Среди потенциальных королев студентки Татьяны из Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии и Пензы. Всего их восемь.

Представительницы Сурского края участвуют в состязании красавиц пятый год. Предыдущий оказался наиболее удачным, благодаря чему Пенза и будет принимать окружной фестиваль.

«Самое сложное для меня в этом конкурсе было справиться с волнением. При подготовке к творческому номеру мне помог мой партнер. Благодаря этой поддержке я, наверно, сумела справиться со стрессом, с волнением на всех этапах конкурсной программы. Думаю, что я достойно представила ПГУ», - поделилась победительница XV конкурса-фестиваля ПФО «Татьяна Поволжья - 2018» Татьяна Мешкова.

Кому достанется корона победительницы в 2019 году, станет известно в День российского студенчества - 25 января. Конкурс пройдет в областной филармонии.