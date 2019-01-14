14.01.2019 | 13:25

250 млн рублей будут выделены Пензенской области на строительство ледового комплекса. По информации регионального министерства физической культуры и спорта, средства из федерального бюджета поступят в 2021 году.

Ледовый дворец будет предназначен для развития фигурного катания.

В понедельник, 14 января, на оперативном совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев распорядился подготовить тренерский состав для этого вида спорта.

По мнению главы региона, уже заранее нужно позаботиться о педагогах, под чьим руководством юные пензенские фигуристы будут постигать тонкости владения техникой катания.

Губернатор поручил подобрать кадры в Москве. Молодых тренеров планируется приглашать на работу в Пензу с предоставлением им жилья.