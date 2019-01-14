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Общество | В Пензе построят ледовый комплекс для фигурного катания

14.01.2019|13:25
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250 млн рублей будут выделены Пензенской области на строительство ледового комплекса. По информации регионального министерства физической культуры и спорта, средства из федерального бюджета поступят в 2021 году.

Ледовый дворец будет предназначен для развития фигурного катания.

В понедельник, 14 января, на оперативном совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев распорядился подготовить тренерский состав для этого вида спорта.

По мнению главы региона, уже заранее нужно позаботиться о педагогах, под чьим руководством юные пензенские фигуристы будут постигать тонкости владения техникой катания.

Губернатор поручил подобрать кадры в Москве. Молодых тренеров планируется приглашать на работу в Пензу с предоставлением им жилья.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|14.01.2019 13:35|

предоставлением им жилья.

А газ им отключат ?

Гость|14.01.2019 13:37|

Куда несёт то его ?

Гость|14.01.2019 13:38|

Гость писал(a):

Куда несёт то его ?
Кого именно?

penzainform.ru писал(a):

250 млн рублей будут выделены Пензенской области на строительство ледового комплекса. По информации регионального министерства физической культуры и спорта, средства из федерального бюджета поступят в 2021 году.

Гость|14.01.2019 13:44|

Гость писал(a):

250 млн рублей будут выделены Пензенской
А может какую больницу приведём в порядок ? Закупим кроме бинтов и зелёнки чего ? В школы вернём астрономию ?

Гость|14.01.2019 13:46|

Гость писал(a):

А может какую больницу приведём в порядок ? Закупим кроме бинтов и зелёнки чего ?
А зачем?

Гость писал(a):

В школы вернём астрономию ?
Для чего?

Вы, голубушка, расточительница безответственная.

Гость|14.01.2019 13:47|

За 250 млн рублей в Пензе только каток сделают на один сезон.

Гость|14.01.2019 13:58|

На фотке, судя цвету, лед с катка на Пограничной?

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|14.01.2019 14:01|

Гость писал(a):

За 250 млн рублей в Пензе только каток сделают на один сезон.
Во во, типа ФОКа сварганят что то. Для сравнения стоимость Дизель-арены 1,7 миллиарда рублей по тем временам.

Гость|14.01.2019 14:05|

Гость|14.01.2019 14:01|

Гость писал(a):

За 250 млн рублей в Пензе только каток сделают на один сезон.

Поликарбонатом хоккейную коробку покроют и всё .

Гость|14.01.2019 14:06|

А караблики Иван закупит?

Гость|14.01.2019 14:07|

А что ж Дизель-арена уже не подходит для фигурного катания?! В Подмосковном Подольске ледовый дворец и для хоккея и для фигуристов. А Пенза настолько большой и спортивный город,что одного дворца не хватает?!

Гость|14.01.2019 14:09|

Не жильё предоставлять надо,а зарплату достойную. А то привыкли ,что бы народ за кормешку и крышу над головой пахал. Сами себе чиновники и льготы предоставляют,и матпомощь нехилую,и квартиры получают,и работают в тепле и комфорте.

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