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Общество | В Пензе детей-отличников будут поощрять билетами на «Дизель»

14.01.2019|11:17
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В понедельник, 14 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министру физкультуры и спорта Григорию Кабельскому проработать возможность поощрения школьников, отличившихся в учебе и спорте, билетами на матчи хоккейного клуба «Дизель», во время которых на трибунах остается не меньше тысячи пустых мест.

«Ребенок в школе является лидером в спорте, учебе, активной деятельности - отдайте билет ему и его родителям, чтобы они с ним пришли вместе», - предложил Иван Белозерцев.

По его мнению, за год применения такой практики людям понравится ходить на матчи и, когда билеты им уже не будут предоставляться, они станут сами их покупать.

«Нет, ребята, все не так, все не так, ребята», - вспомнил губернатор строчки Высоцкого, обращаясь к Григорию Кабельскому. «Я уже говорил на «Дизель-Арене»: делайте. Вы пропустили мимо ушей. Надо записывать, если появилась идея хорошая, здравая», - добавил он.

11 января пензенский «Дизель» уступил на родном льду нефтекамскому «Торосу» с сухим счетом 0:3 и переместился на 22-ю строчку турнирной таблицы, тем самым усугубив свое положение в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.

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Гость|14.01.2019 11:23|

Детей отличников !

Т.е. у которых родители отличники ?)

Гость|14.01.2019 11:26|

penzainform.ru писал(a):

и, когда билеты им уже не будут предоставляться, они станут сами их покупать.
Да уж ! Логика железная . . . .

Гость|14.01.2019 11:34|

Те кто отличники им библиотека нужна. И в театр билеты.

Гость|14.01.2019 11:35|

Ну-сс ждемсс, что скоро всех обяжут ходить на матчи в каникулы.

Девочке-отличнице билет на Дизель. Очень здравая идея. Какой смысл учиться на отлично, если никаких преимуществ не осталось, а медали пылятся на полке. а в вузы берут тех, кто платит. Нищие умные не нужны.

Гость|14.01.2019 11:41|

отличников отправлять смотреть на неудачников - крайне неверное решение, хорошего из этого ничего не выйдет

Гость|14.01.2019 11:43|

смотреть этих лузеров с клюшками - это НАКАЗАНИЕ, а никак не поощрение!

Гость|14.01.2019 11:44|

penzainform.ru писал(a):

когда билеты им уже не будут предоставляться, они станут сами их покупать
а не проще РАЗОГНАТЬ "команду" дизель, и полученные деньги пускать не поощрение отличников.

Вот тогда точно отличников больше станет.

Гость|14.01.2019 11:44|

Нужны нам ваши билеты как собаке пятая нога .

Гость|14.01.2019 11:46|

Опять Иван жжет.

Гость|14.01.2019 11:46|

Смешно!!! Фантазии нет совсем.

Гость|14.01.2019 11:48|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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