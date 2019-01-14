14.01.2019 | 11:17

В понедельник, 14 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министру физкультуры и спорта Григорию Кабельскому проработать возможность поощрения школьников, отличившихся в учебе и спорте, билетами на матчи хоккейного клуба «Дизель», во время которых на трибунах остается не меньше тысячи пустых мест.

«Ребенок в школе является лидером в спорте, учебе, активной деятельности - отдайте билет ему и его родителям, чтобы они с ним пришли вместе», - предложил Иван Белозерцев.

По его мнению, за год применения такой практики людям понравится ходить на матчи и, когда билеты им уже не будут предоставляться, они станут сами их покупать.

«Нет, ребята, все не так, все не так, ребята», - вспомнил губернатор строчки Высоцкого, обращаясь к Григорию Кабельскому. «Я уже говорил на «Дизель-Арене»: делайте. Вы пропустили мимо ушей. Надо записывать, если появилась идея хорошая, здравая», - добавил он.

11 января пензенский «Дизель» уступил на родном льду нефтекамскому «Торосу» с сухим счетом 0:3 и переместился на 22-ю строчку турнирной таблицы, тем самым усугубив свое положение в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.