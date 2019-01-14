14.01.2019 | 16:01

Даже произошедшее накануне короткое замыкание и отсутствие из-за этого отопления не остановили прихожан нового храма на Севере. Своим дыханием они помогали электрообогревателям поднимать температуру в молельном помещении. По окнам уже в середине службы потекли ручейки.

Если в центральной части Пензы несколько храмов, то там, на окраине, до данного момента их не было. Вероятно, этим объяснялась некоторая растерянность прихожан: не все еще знают, что делать.

«Сейчас построено это здание, как бы административное. В нем, как вы видите, мы расположили храм, потому что люди хотят богослужения, хотят причащаться святых Христовых тайн.

Пока еще идет ремонт храма, мы тут все обустраиваем, богослужения начинаются с пятницы вечера и по воскресенья утро. Ну и конечно, будем захватывать великих святых, праздники дополнительные какие-то», - рассказал настоятель храма во имя трех святителей вселенских Владислав Тараканов.

В здании планируется проводить службы и для глухонемых: настоятель обучился языку жестов. Первая запланирована на следующее воскресенье.