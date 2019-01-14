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Общество | В новом храме на Севере будут проводить службы для глухонемых

14.01.2019|16:01
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Даже произошедшее накануне короткое замыкание и отсутствие из-за этого отопления не остановили прихожан нового храма на Севере. Своим дыханием они помогали электрообогревателям поднимать температуру в молельном помещении. По окнам уже в середине службы потекли ручейки.

Если в центральной части Пензы несколько храмов, то там, на окраине, до данного момента их не было. Вероятно, этим объяснялась некоторая растерянность прихожан: не все еще знают, что делать.

«Сейчас построено это здание, как бы административное. В нем, как вы видите, мы расположили храм, потому что люди хотят богослужения, хотят причащаться святых Христовых тайн.

Пока еще идет ремонт храма, мы тут все обустраиваем, богослужения начинаются с пятницы вечера и по воскресенья утро. Ну и конечно, будем захватывать великих святых, праздники дополнительные какие-то», - рассказал настоятель храма во имя трех святителей вселенских Владислав Тараканов.

В здании планируется проводить службы и для глухонемых: настоятель обучился языку жестов. Первая запланирована на следующее воскресенье.

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Гость|14.01.2019 19:06|

Непонятная контора со странными храмами.

Гость|14.01.2019 19:08|

penzainform.ru писал(a):

Даже произошедшее накануне короткое замыкание и отсутствие из-за этого отопления
Сам Боженька против этого промысла от Общества с полной безответственностью "РПЦ"?

Имя: Гость
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