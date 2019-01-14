14.01.2019 | 16:51

Старая добрая традиция, молодой микрорайон, сотни людей всех возрастов веселятся и радуются — так прошли выходные в Спутнике после первой рабочей недели 2019 года. Там отпраздновали старый Новый год.

Два дня подряд мероприятия шли в парке Спутника, у катка. Гости участвовали в конкурсах, получали подарки, слушали музыку и отдыхали.

«Мой старший брат выиграл в конкурсе бесплатную поездку на надувном банане, подарил поездку мне. В Спутнике весело, приходите все сюда!» - поделилась впечатлениями юная гостья.

Одним из самых зрелищных конкурсов стало катание на ватрушках. По условиям было необходимо с разбегу вскочить на надувные санки и проехать как можно дальше без помощи рук. В основном участвовали дети, но и взрослые не удержались.

Спутник помогает сохранить праздничное настроение после новогодних каникул. Узнать больше о предстоящих событиях можно на penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».