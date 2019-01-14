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Общество | Общественная палата Пензенской области проверяет питание в школах

14.01.2019|09:46
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В Пензенской области до конца января общественная палата будет проводить контрольные проверки школ. Предметом исследования станет качество питания в учебных заведениях.

В понедельник, 14 января, глава региона Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве подчеркнул, что в школы нужно приезжать без предупреждения.

«Надо определяться (с местом проверки. - Прим. ред.) непосредственно в автобусах», - рекомендовал он.

Председатель общественной палаты региона Владимир Подобед сообщил, что проверки в областном центре уже стартовали, представители организации побывали в 16 школах. Замечаний по качеству питания у них не возникло.

«Есть замечания другого рода, но они решаются», - добавил он.

Владимир Подобед подчеркнул: до дня выезда никто не знает, какие школы в каком районе будут проверены.

«До конца месяца поработаем и потом в начале февраля проанализируем ситуацию», - предупредил Иван Белозерцев.

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Гость|14.01.2019 10:01|

Почему директора Бессоновкой школы не уволили за отравление детей? Рука руку моет?

Гость|14.01.2019 10:02|

Никто без предупреждения приезжать не будет. Иначе увидите, как все не очень хорошо.

Гость|14.01.2019 10:06|

Значит, в январе в школе будут хорошо кормить. Никого они не предупредили, называется - на пензаинформе новость выложили.Весь январь в школах нормально покормят, а потом оставшиеся месяцы за январь экономить.

Гость|14.01.2019 10:15|

Просто идут МЕСЯЧНЫЕ.

Имя: Гость
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