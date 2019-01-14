14.01.2019 | 15:05

Каток у школы № 30 является одним из самых лучших в Первомайском районе. Об этом ИА «ПензаИнформ» в понедельник, 14 января, заявил директор учебного заведения Андрей Долов.

По его словам, лед начали заливать с конца ноября, а примерно с 10 декабря каток начал работать.

«Каток регулярно обслуживается, чистится. Еще три года назад было организовано освещение, минувшим летом коробку отремонтировали, заделав дыры в ограждении, и покрасили», - сообщил Андрей Долов.

Во время зимних каникул здесь был организован бесплатный прокат коньков.

Тема хоккейной площадки у школы № 30 стала актуальной после того, как ее по просьбе жителей поднял на планерке в правительстве области губернатор Иван Белозерцев. «За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. В прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что за площадку отвечают школа вместе с депутатом. Ему сообщили, что это округ Андрея Долова, однако информация оказалась неточной: это территория народного избранника Романа Петрухина.

В статье используются фотографии, сделанные 14 января.