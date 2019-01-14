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Общество | Каток у школы № 30 в Пензе обслуживается регулярно

14.01.2019|15:05
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Каток у школы № 30 является одним из самых лучших в Первомайском районе. Об этом ИА «ПензаИнформ» в понедельник, 14 января, заявил директор учебного заведения Андрей Долов.

По его словам, лед начали заливать с конца ноября, а примерно с 10 декабря каток начал работать.

«Каток регулярно обслуживается, чистится. Еще три года назад было организовано освещение, минувшим летом коробку отремонтировали, заделав дыры в ограждении, и покрасили», - сообщил Андрей Долов.

Во время зимних каникул здесь был организован бесплатный прокат коньков.

Тема хоккейной площадки у школы № 30 стала актуальной после того, как ее по просьбе жителей поднял на планерке в правительстве области губернатор Иван Белозерцев. «За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. В прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что за площадку отвечают школа вместе с депутатом. Ему сообщили, что это округ Андрея Долова, однако информация оказалась неточной: это территория народного избранника Романа Петрухина.

В статье используются фотографии, сделанные 14 января.

Источник — фото предоставлено МБОУ СОШ № 30
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Гость|14.01.2019 15:18|

А каток на Тарханова 12 ???

Гость|14.01.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

Тема хоккейной площадки у школы № 30
А когда данная тема поднимется про 43 школу и её округу ?

Гость|14.01.2019 15:21|

Что на это скажет губернатор? Извинится или сделает вид что ничего не произошло?

Гость|14.01.2019 15:35|

Гость писал(a):

Что на это скажет губернатор? Извинится или сделает вид что ничего не произошло?
А в чем губернатор не прав? Лед залили еще в конце ноября. И все. Это и называется - "для галочки".

Гость|14.01.2019 15:36|

Ложки-то нашлись, но осадочек остался..

Гость|14.01.2019 15:37|

Гость писал(a):

Что на это скажет губернатор? Извинится или сделает вид что ничего не произошло?

Надо извиниться лично. И не надувать щёки, а уволить тех, кто сознательно дал ему дезинформацию.

Гость|14.01.2019 15:46|

Молодцы 30 школа! Спасибо за работу!

Гость|14.01.2019 15:47|

Отравили 50 детей в Бессоновке и директор на месте?

Имя: Гость
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