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Общество | Губернатор предупредил директора школы № 30 о риске потерять должность

14.01.2019|11:52
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Жители Пензы обратили внимание губернатора Ивана Белозерцева на проблему трех спортивных площадок в городе. Люди откликнулись на его призыв в Twitter поделиться мнением об использовании спортивных объектов.

На планерке в правительстве в понедельник, 14 января, глава региона зачитал обращения троих пензенцев по поводу спортплощадок.

Так, ему написали об отсутствии катка во дворе дома № 35 на улице Карпинского: площадку расчистили и забыли, льда на ней нет.

Сообщили губернатору о том, как годами зарастала травой хоккейная коробка на улице Урицкого, 18, а недавно ее просто снесли и никакой информации о дальнейшей судьбе не дали.

«Волков (первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков. - Прим. ред.), разбирайтесь, для чего снесли! Там сейчас ничего нет, для того, наверное, чтобы просто не заниматься», - отметил Иван Белозерцев.

Затем речь зашла об открытой площадке у школы № 30.

«За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. Каток всегда пользовался популярностью не только у жителей микрорайона, в прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона.

«Там как директора Долова (Андрей Долов. - Прим. ред.) избрали депутатом городской думы, так у него голова закружилась. Наверняка там школа отвечала за эту площадку вместе с депутатом. Он стал по этому округу депутатом - ну так, слушайте, так и должность директора можно потерять. Вместе с должностью депутата. Избирают-то для того, чтобы людям больше помощь оказывали», - прокомментировал Иван Белозерцев.

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Гость|14.01.2019 12:15|

penzainform.ru писал(a):

написали об отсутствии катка во дворе дома № 35 на улице Карпинского: площадку расчистили и забыли, льда на ней нет.
Хотите говном зальём, как на Пограничной?

Гость|14.01.2019 12:20|

Хм,на Маяке так же нет, у 43 школы площадка так вообще ... со времён застройки.

Гость|14.01.2019 12:21|

Грубый наезд, примитивный, каток обслуживается и заливается. Сначала разберитесь, потом печатайте.

Гость|14.01.2019 12:24|

Во дворе Тарханова 12, почему не залито ???

Гость|14.01.2019 12:24|

На территории школы 30 - одна из лучших площадок в Первомайском районе. Кому то Долов дорогу перешёл???

Гость|14.01.2019 12:30|

Каток заливается и обслуживается своевременно. К чему эта клевета в адрес директора школы? Просто посмотрите на состояние хоккейной коробки. Летом был сделан ремонт коробки - она в отличном состоянии.

Гость|14.01.2019 12:31|

На заборе тоже много всякого написано, как и в Twitter.

Гость|14.01.2019 12:33|

Фу, как примитивно у нас пытаются расправиться в уважаемыми и достойными людьми.

Гость|14.01.2019 12:40|

Все,кому эта тема интересна - подьезжайте к площадке у школы № 30 и сделайте фото - она в отличном состоянии!

Гость|14.01.2019 12:40|

Начало предвыборной гонки - надо убрать неудобных депутатов, все просто объясняется.

Гость|14.01.2019 12:41|

Долова в губернаторы!

Гость|14.01.2019 12:44|

Отрицательный пиар - тоже хорошая реклама. Рейтинг Долова растет! Согласна - в Губернаторы!

Гость|14.01.2019 12:46|

А зарастающая площадка на Славы 3 губернатора не волнует? там тоже еще коробка хоккейная стоит. лет 15 лед не заливали

Гость|14.01.2019 12:51|

Цирк. Площадка у школы №30 одна из лучших в городе. Зачем говорить и писать про вранье. С января повысили стоимость питания в школах. Все молчат. Пензенский цирк - это планерка у губернатора по понедельникам

Гость|14.01.2019 12:53|

Это примитивный наезд на порядочного человека и хорошего депутата. Всего год работает депутатом - сделал больше, чем те, кто по 20 лет в Думе штаны протирают!

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