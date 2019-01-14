14.01.2019 | 11:52

Жители Пензы обратили внимание губернатора Ивана Белозерцева на проблему трех спортивных площадок в городе. Люди откликнулись на его призыв в Twitter поделиться мнением об использовании спортивных объектов.

На планерке в правительстве в понедельник, 14 января, глава региона зачитал обращения троих пензенцев по поводу спортплощадок.

Так, ему написали об отсутствии катка во дворе дома № 35 на улице Карпинского: площадку расчистили и забыли, льда на ней нет.

Сообщили губернатору о том, как годами зарастала травой хоккейная коробка на улице Урицкого, 18, а недавно ее просто снесли и никакой информации о дальнейшей судьбе не дали.

«Волков (первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков. - Прим. ред.), разбирайтесь, для чего снесли! Там сейчас ничего нет, для того, наверное, чтобы просто не заниматься», - отметил Иван Белозерцев.

Затем речь зашла об открытой площадке у школы № 30.

«За всю зиму заливалась один раз для галочки, кататься невозможно - ноги переломаешь. Каток всегда пользовался популярностью не только у жителей микрорайона, в прошлом году за льдом следили, в этом - нет», - зачитал обращение глава региона.

«Там как директора Долова (Андрей Долов. - Прим. ред.) избрали депутатом городской думы, так у него голова закружилась. Наверняка там школа отвечала за эту площадку вместе с депутатом. Он стал по этому округу депутатом - ну так, слушайте, так и должность директора можно потерять. Вместе с должностью депутата. Избирают-то для того, чтобы людям больше помощь оказывали», - прокомментировал Иван Белозерцев.