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Общество | Губернатор оценил эффективность общения с пензенцами через соцсети

14.01.2019|17:24
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 14 января, губернатор Иван Белозерцев зачитал подчиненным обращения жителей Сурского края.

12 января глава региона обозначил на своей странице в Twitter темы предстоящей планерки и призвал людей подключиться к их обсуждению. В итоге губернатор получил от жителей области массу писем.

«Утро понедельника начинается с планерки. Тем много, задач еще больше, по всем направлениям деятельности органов власти. Сегодня зачитал коллегам некоторые жалобы, с которыми обращаются ко мне пользователи соцсетей, инстаграма в том числе. Большинство - справедливы, люди редко пишут просто так. Министры к мнению граждан обязаны прислушиваться», - сообщил глава региона в Instagram.

В частности, он осветил на совещании такие темы, как работа спортплощадок, погасший во время хоккейного матча свет в СЗК «Дизель-Арена», просьбы горожан утеплить дворец спорта «Рубин» и соблюдение времени тренировок спортсменками «Лагуны-УОР».

«Хочу поблагодарить жителей, которые прислали свои комментарии и предложения по вопросам повышения качества и доступности медпомощи, эффективности использования спортобъектов и борьбе с нелегальным алкоголем. Многие предложения и проблемы озвучил в ходе совещания, дал поручения!» - записал Иван Белозерцев в Twitter.

«Общение через соцсети с гражданами - один из самых эффективных и оперативных форматов сегодня. Будем использовать еще активнее», - добавил он.

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Гость|14.01.2019 18:30|

Аифон-2 ,га-га-га-га.

Гость|14.01.2019 18:42|

penzainform.ru писал(a):

жителей, которые прислали свои комментарии и предложения по вопросам повышения качества и доступности медпомощи, эффективности использования спортобъектов и борьбе с нелегальным алкоголем. Многие предложения и проблемы озвучил в ходе совещания, дал поручения!» - записал Иван Белозерцев в Twitter.
Да. Это многое меняет.

Гость|14.01.2019 19:15|

Скажите честно, сколько раз Вас благодарные жители - на$уй послали? Вот только честно.

Имя: Гость
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