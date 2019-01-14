14.01.2019 | 17:24

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 14 января, губернатор Иван Белозерцев зачитал подчиненным обращения жителей Сурского края.

12 января глава региона обозначил на своей странице в Twitter темы предстоящей планерки и призвал людей подключиться к их обсуждению. В итоге губернатор получил от жителей области массу писем.

«Утро понедельника начинается с планерки. Тем много, задач еще больше, по всем направлениям деятельности органов власти. Сегодня зачитал коллегам некоторые жалобы, с которыми обращаются ко мне пользователи соцсетей, инстаграма в том числе. Большинство - справедливы, люди редко пишут просто так. Министры к мнению граждан обязаны прислушиваться», - сообщил глава региона в Instagram.

В частности, он осветил на совещании такие темы, как работа спортплощадок, погасший во время хоккейного матча свет в СЗК «Дизель-Арена», просьбы горожан утеплить дворец спорта «Рубин» и соблюдение времени тренировок спортсменками «Лагуны-УОР».

«Хочу поблагодарить жителей, которые прислали свои комментарии и предложения по вопросам повышения качества и доступности медпомощи, эффективности использования спортобъектов и борьбе с нелегальным алкоголем. Многие предложения и проблемы озвучил в ходе совещания, дал поручения!» - записал Иван Белозерцев в Twitter.

«Общение через соцсети с гражданами - один из самых эффективных и оперативных форматов сегодня. Будем использовать еще активнее», - добавил он.