14.01.2019 | 14:24

С крыши дома № 41 коммунальщики сбивают сосульки, а с крылец - лед. Кроме того, сотрудники управляющей компании ремонтируют входные двери.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Пензы в понедельник, 14 января.

Днем ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел здание, состояние которого вызвало его негодование. Входная дверь была открыта настежь, батареи на первом этаже демонтированы, на лестницах мусор, двор занесен снегом. Дом обслуживает ЖЭМУП № 7.

Градоначальник распорядился срочно принять меры, чтобы не довести еще одно общежитие, переданное в ведение муниципалитета, до аварийного состояния, как это случилось на улицах Ударной, 35, и Кулибина, 10.

Заместитель главы администрации города Пензы Денис Леонтьев, контролирующий выполнение поручения, сообщил, что руководитель управляющей организации привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание жилого фонда.